影/完全沒煞！墾丁20歲男「噴飛人行道」搶救3天不治
屏東墾丁的南灣北側近日發生死亡車禍，有位年僅20歲的超商店員，騎車上班時突然高速衝上人行道，連人帶車一路撞，最後噴飛倒地重傷，至今搶救不治，出事瞬間的畫面也曝光。
恆春分局指出，事發的確切地點在台26線30.6公里，事發時間在本月16日清晨6點50分左右，死者經查是20歲、職業是超商店員的李姓男子，當下他正騎車趕上班，但卻不明原因衝上人行道後自摔倒地，獲報後立刻會同救護人員趕往，將李男緊急送往恆春南門醫院，後來又轉院到高雄802醫院，但仍因傷勢過重，搶救3天仍宣告不治。
事發瞬間的監視器畫面也曝光，只見李男的車速極快，幾乎沒有煞車衝上人行道，零件瞬間噴飛、人跟車都翻滾數圈重摔在地，畫面相當驚悚，經檢測李男沒有酒駕，詳細肇事原因還有待釐清。
