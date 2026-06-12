(影) 「完工就是世界末日」144年魔咒打破！聖家堂封頂 教宗親揭最高教堂面紗

[Newtalk新聞] 歷經 144 年的漫長建造，西班牙巴塞隆納的著名地標聖家堂（Sagrada Familia）終於迎來歷史性的一刻。根據《CNN》報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）於 6 月 10 日親臨巴塞隆納，為新建成的「耶穌基督之塔」（Tower of Jesus Christ）主持祝聖儀式。這座高達 172.5 公尺的宏偉塔樓落成後，正式讓聖家堂躍升為全球最高的基督教教堂。





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教宗良十四世為近期完工的安東尼高第設計的巴塞隆納聖家堂中央塔樓舉行了祝聖儀式。 圖：翻攝自 X @DannyKayIbiza





《CNN》指出，這場盛大的祝聖儀式，同時也是為了紀念被譽為「上帝的建築師」的安東尼·高迪（Antoni Gaudi）逝世 100 週年。 1926 年，高迪因遭路面電車撞擊，被旁人誤認為乞丐而延誤就醫，最終不幸辭世。教宗在儀式中表示，這座未完工的建築並非瑕疵，而是見證了一種渴望，並盛讚高迪是「受信仰啟發的建築師」。梵蒂岡已於去年 4 月宣布高迪為「可敬者」（venerable），為其封聖之路邁出重要一步。典禮現場除了有西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）與王后出席外，還有一名盲眼女孩瓦倫蒂娜（Valentina）透過點字模型向教宗解說這座高塔。夜幕低垂時，教堂施放了璀璨的煙火，並以無人機在夜空中排列出高迪的面容。





在彌撒開始前，國王和教宗會見了瓦倫蒂娜，一位患有萊伯氏症候群的13歲女孩。她對高第的建築遺產和聖家堂的基督塔的講解既感人至深又鼓舞人心 圖：翻攝自 X @felizias22504





這座結合大自然與宗教意象的建築奇蹟，其建造過程充滿了戲劇性的工程挑戰。根據《BBC》深度報導，高迪生前極度厭惡傳統哥德式教堂的「飛扶壁」（flying buttresses），認為那只是支撐建築的「拐杖」。為了支撐這座龐然大物，他從現今伊拉克境內、建於西元 3 至 6 世紀的塔克基斯拉拱門（Arch of Taq-iKisra）獲得靈感，大量採用了「懸鏈拱」（catenary arch）結構，並在教堂中殿設計了宛如樹枝般向上延伸的樹狀柱，以支撐屋頂與高塔的驚人重量。





《BBC》進一步解析，高達 172.5 公尺的耶穌基督之塔與 138 公尺的聖母瑪利亞之塔，其巨大的重量若依循傳統工法，將壓垮底部的柱子。為突破瓶頸，聖家堂於 2014 年引進了英國 Arup 工程團隊的技術。工程師史蒂夫·麥克切尼（Steve McKechnie）與利亞姆·達夫（Liam Duff）捨棄了傳統的鋼架與鋼筋混凝土，改採帶有內部鋼腱的「預力石材面板」。這種工法能讓石材保持在壓縮狀態，極大地增強了塔樓在強風中的抗拉能力與穩定性，同時保留了讓自然光灑入教堂的大量窗戶設計。





教宗十四世在聖家堂（巴塞隆納）主持的彌撒，以紀念安東尼·高迪逝世一百週年，並為耶穌基督塔舉行祝福儀式。 圖：翻攝自 X @CasaReal





回顧歷史，《BBC》提到聖家堂的建造史可追溯至 1882 年。 1936 年西班牙內戰期間，反教權的無政府主義者縱火焚毀了地下室與高迪的工作室，導致大量設計圖付之一炬。如今，現任首席建築師喬迪·法立（Jordi Fauli）帶領團隊，運用數位建模軟體、 3D 列印以及工業機器人等現代科技，延續了高迪的設計邏輯。科技與創新總監費爾南多·維拉（Fernando Villa）也向《BBC》表示，過去需要攀岩者耗時兩年才能完成的裂縫檢測，現在透過無人機與人工智慧（AI）的協助，僅需一個月便能掃描整座教堂。





雖然耶穌基督之塔已經落成，但教堂正面的「榮耀立面」（Glory Facade）仍有待完成。這座歷經百年的神作，正如同當地人常開的玩笑：「當聖家堂建成的時候，世界末日就到了。」但無可否認的是，它已成為見證人類信仰與工程極限的最偉大篇章。

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