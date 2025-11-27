影/宏福苑惡火奪44命 國民黨團記者會前默哀：希望香港平安

香港大埔區宏福苑社區大火至少44人喪命，仍有200多人失蹤。對此，國民黨團今召開記者會前，為香港大火往生者默哀，也為傷者祈福。書記長羅智強表示，在這重大的災害時刻，大家應該表現民胞物與的精神，他們也表達深刻的關心，也希望香港平安。

國民黨團今召開記者會前，為香港大火往生者默哀，也為傷者祈福。（圖/中天新聞）

國民黨團今天（27日）召開召開「2027 武統台灣？軍購武器未到貨！再花1.25兆! 財劃覆議！集權集錢！」記者會，羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇出席。

香港新界大埔區宏福苑26日爆發嚴重火災。（美聯社）

在記者會開始之前，國民黨為香港大火默哀祈福。羅智強表示，這次香港發生大火，死傷慘重，國民黨團為往生者哀悼，也為傷者祈福，希望能夠平安，也希望救災順利，香港平安。

羅智強指出，希望主掌港澳事務的陸委會也能表達關切、協助之意，這是天災災害，這些重大的災害時刻，大家應該表現民胞物與的精神，山川異域，風月同天，要表達他們表達深刻的關心，也希望香港平安。

