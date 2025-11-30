影／宏福苑災後內部曝光！牆面斑駁焦黑、家具成灰燼

香港大火內部畫面曝光，牆面被燒到焦黑斑駁。（圖／路透社）





目前香港宏福苑大火已經進入了調查階段，29號香港警方出動超過600名鑑識人員進入大樓內部蒐證，因此災後內部的慘況也跟著曝光，牆面被燒到焦黑斑駁，所有的家當變成一團灰燼，根本無法辨識，讓災民看到心都碎了，而搜救行動還在持續進行，死亡人數目前維持128人，而失聯人數則是調整約150人。

香港新界北區總指揮林敏嫻：「因為較早起火的宏昌閣、宏泰閣，我們仍然未搜索，所以暫時我們都比較保守一些，大約三至四星期完成搜查工作。」

廣告 廣告

警方還同步出動了3D掃描器來測量大樓外觀數據，因為結構的毀損程度，攸關災後的重建工作，甚至靠近一點，可以看見建築外的圍網，幾乎都被燃燒殆盡，而外牆的竹棚架，通通散落在地層層堆疊，讓人心情沉重。

原本一張張照片，都是一戶戶溫馨的家庭，災民根本難以接受，這曾是自己遮風擋雨的家，目前搜救行動還持續進行當中，家顯然難以復原，但至少希望失聯的親友，都能陸續傳出好消息。

更多東森新聞報導

親舅全裸闖外甥女房 台中媽媽崩潰拍下「駭人畫面」

林口幼兒園遭控虐兒關小黑屋 發聲明反擊不排除提告

I'm donut？登台亂象多！網友刷負評公審 創辦人：蒐證提告

