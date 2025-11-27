影/宏福苑44死大火！台灣警消直指元凶是「防塵網」

香港大埔「宏福苑」社區大火釀44死、3百人失蹤，已成香港史上第2慘烈大火，台灣警消們看了直呼「宛如煉獄」，表示若是自己在場救火，可能會被「煙囪效應」、雲梯車高度無法灌救等慘烈狀況弄到絕望，也有人表示起火元凶就是「易燃防塵網」。

香港大埔「宏福苑」社區大火27日清晨最新空拍畫面。 （圖／美聯社）

據了解起火點是宏福苑外牆的棚架，昨天下午2點51分不明原因開始燃燒，一路沿著棚架延燒擴大燃燒範圍，整個社區共8棟就有7棟完全陷入火海，每棟都30層樓高，更讓灌救困難，還釀成一位消防員何偉豪灌救時不幸摔死殉職，晚間6點22分現場升級為「五級火警」，在香港相關火警程度判別的內容中，五級火警就代表「當火勢完全失控且迅速蔓延，受傷人數增加，較四級火需更多支援，至少需動用33輛消防車、150名消防員，並改由消防總長指揮」，此次大火也是1997年香港回歸後發生的第2樁五級大火。，上一次發生在2008年旺角彌敦道嘉禾大廈，當時釀成4死55傷。

有台灣警消坦言，如果是自己在現場灌救可能會感到絕望。 （圖／美聯社）

台灣有消防員上網發文表示，如果在現場執行任務的是自己，會感到「絕望跟震撼」，嘆道：「太高了，雲梯極限不到一半，樓梯間煙囪效應宛如煉獄」、「受困的民眾們當下一定覺得恐懼、痛苦與煎熬」、「外面的指揮官跟入室的消防員們，也承受著巨大的壓力，那種熾熱高溫，熱衰竭，伸手不見五指的濃煙火流，那種無力感，令人絕望」。

香港大埔「宏福苑」社區大火現場對消防員來說幾近絕望。 （圖／美聯社）

他也提出個人看法，表示當下受困民眾也只剩下關門等待救援這唯一辦法，但他也表示，如果玻璃被燒破了，「裡面的住戶該往哪逃生呢？我擔心的是，這種絕境，別說一般人，即使是消防員恐怕也會很害怕。」

香港大埔「宏福苑」社區大火灌救相當困難。 （圖／美聯社）

另位台灣警消直指此次慘烈大火的元凶就是「易燃防塵網」，他表示：「看起來那些綠色易燃的防塵網，才是「浮升火羽流（Buoyant Fire Plume）」這麼快吞噬大樓的元凶，竹製鷹架則是撐開它的骨架，整個就是一個竹骨綠色塑膠皮燈籠的概念，裡面蓄積大量高熱」、「在​垂直延燒阻斷方面，​施工外掛防塵幕的管理，嚴禁明火跟吸菸，嚴禁使用高度易燃的綠色紗網，且防塵網材質，也必須有嚴格的耐燃耐熱保護。非常易燃的綠色防塵網，成了關鍵的可燃物，明火直接燒到，輻射熱又導致其餘材料熱分解，可燃性氣體大量釋出，再度加快火勢，形成惡性循環。整個外牆結構承受不了高溫，浮升火羽流，外牆熱流，席捲整座大樓，恐佈的超高溫輻射熱，又點燃鄰近大樓的易燃綠色紗網...」

幾乎全香港的消防人力都投入救援。 （圖／美聯社）

據《香港01》報導，警消滅火時發現外牆的保護網、防火布、塑膠布燃燒速度「很不尋常」，未被波及的外牆的一些窗戶，在通風位置貼有遇熱容易延燒的發泡膠板，港警今天凌晨3點分別在大埔、牛頭角及新蒲崗，拘捕2名建築工程公司董事及1名工程顧問，罪名都是涉嫌「誤殺」，目前都已被帶回警局偵訊，是否為旗下工人在施工時抽菸或有其他疏失釀災，港警正全力釐清中。

27日清晨空拍畫面。 （圖／美聯社）

香港大埔「宏福苑」社區大火已經奪走44條人命。 （圖／記者爆料網）

香港大埔「宏福苑」社區大火相當慘烈。 （圖／美聯社）

