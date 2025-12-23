影／宏致電子捐贈「熊禮聰號」行動圖書車 助力彰化閱讀推廣

▲宏致電子今日再以員工名義捐贈一輛總價約88萬的行動圖書車，並將其命名為「熊禮聰號」，象徵善行義舉以人為本，也讓員工的付出成為持續擴散的正向力量。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府致力於推廣閱讀，獲得宏致電子股份有限公司大力響應，過去宏致電子曾捐贈彰化縣衛生局一輛救護車。今(23)日再以員工名義捐贈一輛總價約88萬的行動圖書車，並將其命名為「熊禮聰號」，象徵善行義舉以人為本，也讓員工的付出成為持續擴散的正向力量。贈車記者會於彰化縣立圖書館廣場舉行，由宏致電子董事長袁万丁代表捐贈，優秀員工熊禮聰也特別從海外前來共同參與，縣長王惠美代表本縣受贈行動圖書車並致贈感謝狀，以表達對該公司善盡社會責任、長期支持閱讀推廣的由衷肯定。

王惠美表示，「熊禮聰號」行動圖書車以彰化在地文化為核心設計理念，全車彩繪融入彰化孔廟、八卦山大佛等具代表性的文化地景，象徵深厚人文底蘊與教育傳承的精神。車身加入縣鳥灰面鵟鷹的姿態，象徵展翼高飛、知識翱翔全縣的寓意；同時呈現縣立圖書館特色，代表閱讀推動的核心基地與資源來源。整體視覺不僅展現地方特色，也象徵閱讀力量貼近鄉里、深入社區，堪稱是一座移動的文化堡壘與地標。

▲贈車記者會於彰化縣立圖書館廣場舉行，由宏致電子董事長袁万丁代表捐贈，優秀員工熊禮聰也特別從海外前來共同參與。（記者林明佑攝）

王惠美指出，「熊禮聰號」行動圖書車將深入國小、幼稚園，讓孩子藉由閱讀書籍，持續充實知識，把屬於彰化的故事、特色以及閱讀的力量，全數帶給孩子。寒暑假期間，文化局會將服務推展至各鄉鎮市村里與社區，希望透過這輛跨越距離的移動圖書館，讓更多居民透過書頁開啟視野，盡情探索浩瀚的世界。

▲彰化縣長王惠美代表本縣受贈行動圖書車並致贈感謝狀，以表達對該公司善盡社會責任、長期支持閱讀推廣的由衷肯定。（記者林明佑攝）

宏致電子董事長袁万丁表示，很高興看到彰化孩子都很有活力，自民國95年起，宏致電子便開始捐贈救護車、圖書車與復康巴士。這次捐贈的行動圖書車「熊禮聰號」，是從今年集團5、6千名員工脫穎而出的4位優秀同仁中，其中1位湖北籍同仁熊禮聰的名字命名。藉著這位同仁的名字，期許孩子們都能擁有「熊」壯的體魄、「禮」貌的品格，並能「聰」明地運用圖書資源勤奮學習、充實自我。

優秀員工熊禮聰表示，這是第一次來台灣，這次安排深感榮幸。以後一定會加倍努力，為公司創造更好的業績。

彰化縣文化局長張雀芬表示，宏致電子自民國95年起，持續以拔擢優秀員工的方式投入公益，秉持著閱讀是學習與成長的重要起點，期望透過行動圖書車穿越地理限制、深入偏鄉，讓孩童更便利接觸閱讀資源，車輛以員工姓名命名同時帶來新的知識與希望。宏致電子期盼此捐贈延續多年來持續推廣閱讀的初衷，讓知識的觸角擴散到更多角落，使閱讀不因距離而受到限制，也成為每個孩子與家庭都能親近的日常力量。