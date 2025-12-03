影/宏都拉斯可望變天與台灣復交？栗正傑示警：別太樂觀

宏都拉斯總統大選可能變天，不排除再與台灣恢復邦交，退將栗正傑呼籲台灣社會毋須「過度興奮」，因為宏國若願意與台灣建交，背後往往涉及利益交換，而非真正外交互信。

退將栗正傑。（圖／翻攝《全球大視野》）

栗正傑在中天節目《全球大視野》表示，多數台灣人對宏都拉斯並不熟悉，但台灣過去卻曾以遠高於國際行情2至3倍價格，大量採購當地白蝦，以此作為維持邦誼的「誘因」。他指出，這種「金錢外交」模式，使當地漁民願意把票投給能讓白蝦賣出好價錢的候選人。

栗正傑認為，這凸顯台灣長期過度依賴「金援外交」，難以長久，「一旦產業需求改變，或台灣不再願意支付高額代價，邦交勢必再次面臨動搖。」他強調，外交關係應建立在經貿、地緣政治與歷史情感等多重因素，而非單一商品利益。

此外，栗正傑說，美國對南美多國選舉一向積極介入，包括曾在阿根廷選舉公開支持特定候選人，並以經濟援助作為政治籌碼，對宏都拉斯而言，美國更可能在背後「助一臂之力」，因為華府擔憂台灣邦交國持續流失，恐削弱台灣的國際地位。

