影/宏都拉斯議員遭攻擊！身後飛來炸彈「距離數公分爆炸」背部浴血

宏都拉斯驚傳炸彈攻擊！當地時間8日，反對派國家黨（National Party）的國會議員格拉迪斯・奧羅拉・洛佩斯（Gladis Aurora Lopez）在步出國會接受記者訪問時，突然一顆炸彈從她背面飛來，在距離她僅數公分時爆炸，嚇壞眾人。

洛佩斯的身後飛來一顆炸彈。（圖／翻攝自X）

據X平台上流傳的影片可以看到，當洛佩斯步出位於首都特古西加爾巴的國民議會大樓，並停下來接受記者採訪時，一顆炸彈突然從她背後飛過來，並在快要砸到她的瞬間爆炸。

洛佩斯立刻被送至醫院急診室，她的背部受傷，一隻耳朵失去聽力；在場另外還有幾位議員也受到波及受傷。據悉爆裂物疑為迫擊砲彈或土製炸彈。

廣告 廣告

國家黨領導人指責是聚集在國會大廈外的親政府團體發射了這枚裝置，發射地點可能位於附近的前國家電力公司（ENEE）辦公大樓附近。國家黨隨後也發出聲明表示，「宏都拉斯國家黨譴責一切威脅國家生命、完整和民主制度的政治暴力。 我們完全聲援國會議員格拉迪斯·奧羅拉·洛佩茲及其家人。」

宏都拉斯在11月總統大選後爭議不斷、政治局勢緊張。儘管宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）宣布由國家黨的阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，但執政的自由與重建黨（Liberty and Refoundation Party）不承認選舉結果，並指控選舉舞弊。

延伸閱讀

川普稱他任內習近平「不敢對台動手」？陸外交部嗆：不容外部干涉

打擊移民社會福利？美宣布成立反詐欺新部門 凍結多州千億聯邦補助

川普想收購格陵蘭 范斯警告歐洲應認真看待