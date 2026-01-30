(影)宛如末日！北極寒流橫掃全美 美東驚見真實版「雪國列車」

[Newtalk新聞] 最近受到北極寒流影響，美國出現歷史罕見的暴風雪。有網友分享「暴雪日常」，除了出現超厚積雪，讓門差點打不開外，火車內部全結冰，成為真正的「雪國列車」。這場風波預計還會持續，前中央氣象局長鄭明典指出，美國東側海面會有一個「炸彈低壓」出現，中心低氣壓會在一天內急速驟降，北佛羅里達都可能下雪。





綜合外媒報導，北極寒流罕見南侵，美國迎來結合暴雪、凍雨與極端低溫的複合型冬季風暴，已造成至少85人因失溫、交通意外及墜機等事故喪命。有網友分享「暴雪日常」，除了出現超厚積雪，讓門差點打不開外，由於火車門檔不住強風，導致紐約往波士頓的火車內部也全部結冰，誇張畫面掀起網友熱議，不少人直呼「請問是《明天過後》嗎？」、「這是真實的雪國列車欸」。

對此，鄭明典今日在臉書上表示，當一個氣旋發展，中心最低氣壓能在24小時內下降24百帕，稱為「爆發性旋生」，也叫做「炸彈低壓」。由於相同的氣壓梯度在不同緯度，對應不同的風力(地轉風)，所以上述的24百帕會加上緯度調整，緯度60度以南標準會小於24百帕，60度以北大於24百帕。





根據最近的預測，美國東側海面會有一個炸彈低壓出現，預計週末會出現比上週更強的暴風雪。有網友在鄭明典貼文下方留言，詢問上述天氣狀況是否將加劇美東的暴風雪，鄭明典直言，「是的，北佛羅里達都可能下雪」。

