影／宜蘭伯朗大道變航道 災民「划船買早餐」

冬山的「三奇伯朗大道」直接變成「航道」，居民乾脆划船出門買早餐。（圖／threads＠lrvo4229）





鳳凰颱風持續逼近台灣，雖然強度減弱許多，目前已幾乎快要潰散，不過共伴效應為東半部帶來強烈雨勢，其中宜蘭多地淹起大水，位於冬山的「三奇伯朗大道」更是直接變成「航道」，居民乾脆划船出門買早餐，苦中作樂。

林姓男子在threads分享一段影片，畫面中可見他人在獨木舟上，前方坐著的小女孩拿著船槳賣力左右划，乍看之下還以為是觀光地的休閒活動，不過仔細一看，怎麼湖中有電線桿、圍籬，還有房子，原來他們划船的地方是三奇伯朗大道，原本的大片稻田被淹成航道，林姓男子透露他們正要划船去買早餐，笑稱「這種速度買早餐可能變午餐了。」

畫面引發網友熱議，「回想以前8X年台灣常淹水的年代，門口就能撈魚的回憶」「小孩有這樣的經驗感覺也不錯XD」「沒想過宜蘭平原有一天會變成一片汪洋」「等等…伯…伯朗大道？！」「颱風天就是要泛舟啊！不然要幹嘛？」「這對小朋友來說真的是很特別的體驗」「滑船去買麥當勞得來速看看」。

也有網友好奇，為什麼家裡會有船可以用？對此，林姓男子回應，這是跟鄰居借的船，並補充表示，還是希望儘量不要發生這種事，實在好忙，「以前是叛逆說要泛舟，現在變成不得不泛舟。」

