影》宜蘭利澤焚化廠回饋金凍結 五結鄉怒控縣府犧牲權益

宜蘭縣利澤垃圾焚化廠回饋金遭議會暫緩動支，引爆五結鄉強烈反彈。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣利澤垃圾焚化廠回饋金遭議會暫緩動支，引爆五結鄉強烈反彈。五結鄉民代表會及村長聯誼會一致決議，若回饋金未解凍，除五結鄉外，其餘鄉鎮垃圾車一律不得進場。民進黨議員簡松樹更怒批，代理縣長林茂盛硬在選舉敏感時段討論回饋金，形同讓各鄉鎮議員操作政治議題，嚴重犧牲五結鄉民權益。

簡松樹表示，不願揣測動機，但早在議會定期會期間，就多次奉勸環保局與縣府，選舉前不宜碰觸回饋金議題，否則12鄉鎮勢必傷感情。結果仍執意提出，導致各鄉鎮議員為選票爭取回饋金，五結鄉反成被犧牲者，讓回饋金成為政治舞台工具。

五結鄉民將採取最後手段，全面抵制外鄉鎮垃圾進場，直到回饋金解凍為止。（吳佩蓉攝）

環保局長許嘉琦表示，目前仍持續與議會溝通，盼自治條例取得共識後送法規會與議會審議，確保撥款順利。（吳佩蓉攝）

簡松樹也指出，一開始就勸告林茂盛不要碰觸該議題，他卻仍讓局處持續推動，且最後一次回饋金協調會，議長、議員與代理縣長全數缺席，會議根本不成立。他直言，若當初要改制度，為何不在自治條例訂定時說清楚，偏偏選前引爆爭議，重創五結鄉民權益。

環保局長許嘉琦回應，回饋金預算在議會審議期間確實有較多討論，並附帶決議須待自治條例完成後才能動支。環保局依法依規，原本應按季提撥，第一季預計4月撥付，目前仍持續與議會溝通，盼自治條例取得共識後送法規會與議會審議，確保撥款順利。

五結鄉民代表會主席林證梧則強調，利澤焚化廠當初設廠即遭地方反對，回饋金是縣府為化解抗爭所訂承諾，如今回饋金遭凍結，已嚴重影響五結鄉權益。依自治條例規定，既然回饋金暫緩提撥，五結鄉民將採取最後手段，全面抵制外鄉鎮垃圾進場，直到回饋金解凍為止。

