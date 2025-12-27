影/宜蘭外海「板塊隱沒」引規模7.0地震 921、0403紀錄後最大

記者高珞曦／綜合報導

宜蘭外海27日深夜11時5分發生規模7.0地震，多地最大震度4級，中央氣象署針對全台本島、外海發布國家級警報，光是花蓮地區就搖晃達21秒，提醒未來1週仍要留意規模5.5至規模6的餘震。

中央氣象署表示宜蘭外海27日深夜的規模7.0地震成因為板塊隱沒，上1次同樣成因的地震紀錄是2025年8月27日規模6.1地震。（圖／中天新聞）

據氣象署觀測紀錄，27日深夜11時5分台灣東部海域發生規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，最大震度4級，幾乎全台有感。氣象署在搖晃約15.2秒後向多縣市發布國家級警報，第2報將警戒範圍加入屏東縣和離島的澎金馬。

氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，這起地震和菲律賓海板塊、歐亞板塊碰撞有關，由於菲律賓海板塊向北隱沒，越往北深度越深，而本次地震發生位置在板塊隱沒位置上，且地震深度很深，對台灣影響範圍較廣。

氣象署接連發布2報國家級警報，幾乎全台都列入警戒範圍。（圖／中天新聞）

陳達毅指出，從觀測紀錄看，台中以北區域最大震度幾乎都達到4級，是與地震深度有關，此外，花蓮也測得最大震度4級，搖晃時間達21秒，台北市、新北市、桃園、新竹、苗栗等地搖晃時間也長達10秒左右。

本次震央附近已有多次地震歷史紀錄。（圖／中天新聞）

陳達毅提到，在2024年0403花蓮規模7.2地震後，目前規模大於7.0的地震紀錄便是2025年12月27日這1次，而上1次板塊隱沒帶地震紀錄為2025年8月27日同樣發生於宜蘭外海的規模6.1地震，該起地震深度108公里。

本次地震震動範圍廣、時間長，不過因為深度較深，且震央位置在外海，相對影響不大，但他也提醒，未來1週內需提防規模5.5至規模6的餘震。

