影/宜蘭孕婦路邊突然生產！消防員即刻接生 母子均安

宜蘭縣政府消防局昨（9）日接獲民眾報案，指稱有孕婦腹部持續陣痛需要盡速送醫，隨即派遣宜蘭分隊救護車出勤，由高級救護技術員徐譜桓、楊常淨及中級救護技術員吳俊翰3人前往執行勤務，順利協助產婦完成急產接生。

宜蘭縣政府消防局昨（9）日接獲民眾報案，指稱有孕婦腹部持續陣痛需要盡速送醫，隨即派遣宜蘭分隊救護車出勤，由高級救護技術員徐譜桓、楊常淨及中級救護技術員吳俊翰3人前往執行勤務，順利協助產婦完成急產接生。（圖/宜蘭縣消防局提供，下同）

救護人員抵達現場後，發現產婦站在馬路旁，胎兒已經提前出生，幼稚園主任正在安撫產婦情緒。救護同仁立即進行評估，發現新生兒生命跡象穩定，媽媽亦意識清楚。

救護人員協助產婦平安上車後，立即為新生兒夾上臍帶並抽吸口鼻分泌物，給予包裹保暖。新生兒經評估心跳大約1秒3下，評估APGAR Score為8分，確認生命徵象穩定後，將寶寶交由母親懷抱，順利將母子平安送達陽交大醫院，圓滿達成急產救護任務。

廣告 廣告

中級救護技術員吳俊翰表示，這是他第1次協助急產接生，報案時表示小孩已出生，當下既緊張又興奮，平時訓練的成果終於能派上用場。他說，到達現場後看到寶寶的當下立即進入備戰狀態，將所有知道的接生技能展現出來，寶寶的哭聲讓他覺得生命真的很偉大，很幸運能夠迎接小生命的到來。

高級救護技術員徐譜桓表示，在聽到是急產救護的當下其實還是會緊張，直到確認寶寶洪亮的哭聲才稍稍放下心，也還好媽媽相當冷靜能夠配合各項處置，讓他們能夠一起安全完成這趟特別的任務，也希望小寶寶在未來能平平安安健健康康的長大。

高級救護技術員楊常淨表示，在現場聽到寶寶的哭聲及媽媽安心的表情，讓他心中充滿感動，能運用平時所學的技術幫助到別人，並完成這趟光榮的任務，讓他覺得平時訓練都是值得的。

消防局長徐松奕表示，本次出勤處置得宜，顯見平日訓練扎實。急產案件較為少見，但同仁能於緊急情況下迅速評估、妥善接生並確保母嬰安全，實屬值得肯定。他也提醒若孕婦出現羊水破裂、子宮規律性收縮、出血或明顯生產前兆，務必立即撥打119，救護人員將提供適切協助，保障產婦及新生兒安全。

延伸閱讀

「前助理父自焚案」又被掀！內部憂難整合 陳亭妃：不黨內互打

知名作家遭盜照冒名詐騙 刑事局：今年已通報2萬件

薪資超越通膨！台灣前10月實質總薪資成長創10年最大增幅