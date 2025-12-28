影/宜蘭強震福州震感強烈！大學生宿舍「瘋狂奔逃」畫面曝光

台灣宜蘭外海27日晚間11時5分發生規模7.0強震，震驚全台，大陸福建省多地出現也出現明顯震感，其中福州市一處大學學生慌忙奔逃，場面緊張。

地震發生後宿舍學生奔逃。（圖／翻攝抖音）

根據影片顯示，大批學生慌忙從宿舍奔逃而出，人人滿臉驚恐，聚集在樓下空地不斷討論，顯得驚魂未定，有網友透露，「躺著躺著床在晃，極速2分鐘從12樓跑到1樓，倆哥們穿著短袖睡衣就跑下來了」，還有人調侃「感覺跑出去都不是本省的」，所幸目前當地並未傳出重大災情。

《中新網》指出，根據大陸地震台網正式測定，這場地震震源深度僅60公里，並影響福建省多地，包括福州、廈門、泉州、漳州等地民眾，均表示感受到明顯晃動。不少網友在網路平台留言指出「廈門震感強烈」、「搖晃時間較久」。

網友熱烈討論。（圖／翻攝抖音）

報導引述福州民眾梁雪玲表示，地震發生時她正在家中，「突然感覺整個房子在晃，持續了一段時間，這是我第一次感受到這麼強烈的震感。」報導指出，震央周邊200公里範圍內，近5年來共發生規模3以上地震362次，其中最大一次為2024年4月3日發生於台灣花蓮縣海域規模7.3地震。

