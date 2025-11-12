影／宜蘭暴雨狂襲釣蝦場水淹腳踝 釣客不受影響「沉浸式釣蝦」畫面曝
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨
鳳凰颱風暴風圈12日凌晨接觸恆春半島，而宜蘭昨晚就傳出淹水災情，猛烈的雨勢讓蘇澳、羅東多處街道泡在泥水中，網路上也能見到許多住家及場所淹水的慘狀。
11日就有一名網友在社群上分享一則釣蝦場的畫面，影片中可見到，釣蝦場場內水位高達腳踝，但更驚人的是，釣客並沒有受影響，繼續釣蝦、吃飯，讓人哭笑不得的畫面被PO上網後，有網友笑稱是「沉浸式釣蝦」、「分不清楚哪裡是蝦池」。
更多FTNN新聞網報導
影／吊車大王凌晨派女婿前往宜蘭救災 機具待命隨時支援！網讚爆：真男人
影／連晨翔為劉品言嘗試滷雞腳 被笑虧：交給你爸比較快XD
影／歐陽妮妮自爆想盡快生2胎 張書豪尬笑回應：再說
其他人也在看
天氣》首波大陸冷氣團要來了 下周低溫探14度
鳳凰颱風預計今傍晚登陸屏東，深夜出海並遠離，明、後天（13、14日）持續受東北季風影響，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨；周六、日（15、16日）東北季風減弱，天氣漸趨穩定。氣象專家賈新興表示，下周一（17日）有股較強的冷空氣南下，低溫將下探14度，有機會迎接首波大陸冷氣團。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風未到「宜蘭先淹」！住家、車輛快滅頂…專家揭真相
生活中心／張予柔報導鳳凰颱風暴風圈今（12）日凌晨接觸恆春半島，不過宜蘭昨晚就率先傳出嚴重淹水災情。受到鳳凰外圍環流與東北季風的雙重影響，雨勢猛烈，蘇澳、羅東多處街道泡在泥水中，部分地區甚至出現一樓住家、車輛全數滅頂的慘況。氣象專家指出，這波強降雨正是「共伴效應」發威的結果，雨帶幾乎整個「卡」在宜蘭上空，導致暴雨不斷傾瀉。民視 ・ 1 天前
天災不斷！花蓮縣近海16:56規模3.5極淺層地震
台灣天災接二連三！鳳凰颱風步步進逼台灣，儘管颱風中心點尚未登陸台灣，但是稍早花蓮縣近海卻發生地震。中天新聞網 ・ 1 天前
04：26南投規模4.5「極淺層地震」 最大震度3級、12縣市有感
根據中央氣象署最新資訊，今（12日）天凌晨4時26分發生芮氏規模4.5地震，地震深度23.7公里，屬於極淺層地震。中時新聞網 ・ 1 天前
李千娜921目睹整排房屋下陷 憶「地震恐慌」突哽咽鼻酸
歌手李千娜近期登上節目《誰來晚餐》作客，除了聊起自己的成長過往外，也大方分享育兒經。而在聽聞受訪家庭的地震受災經歷後，李千娜透露，自己也曾是921的受災戶，想起對於地震的恐慌忍不住又紅了眼眶。中天新聞網 ・ 18 小時前
東北季風接力！3縣市大雨特報 下週入秋最低溫「直逼大陸冷氣團」
「鳳凰」颱風昨（12）晚登陸屏東恆春後減弱為熱帶性低氣壓，雖然強度減弱，但加上東北季風增強影響，迎風面基隆、新北沿海、台北山區發布大雨特報，天氣還沒穩定，氣象專家吳德榮也指出，下週一將迎入秋以來最強冷台視新聞網 ・ 3 小時前
氣象署估颱風鳳凰12日傍晚到晚間 登陸高屏一帶
（中央社記者余曉涵台北11日電）颱風鳳凰逼近台灣，氣象署表示，鳳凰最接近台灣的時間點是明天到13日，預估明天傍晚到晚間左右會登陸高屏一帶，13日清晨從台東出海。中央社 ・ 1 天前
李千娜曾目睹南投老家半塌 探地震受災戶忍不住鼻酸
（中央社記者洪素津台北12日電）歌手李千娜參與節目「誰來晚餐」探訪地震受災戶，同是受災戶的她分享921大地震時南投老家半塌，講到這裡還不小心紅了眼眶，因此她很能感同身受。中央社 ・ 22 小時前
宜蘭蘇澳白米溪暴漲！民宅慘遭洪水包圍 「分洪道」進度延宕
鳳凰颱風強勢來襲，蘇澳鎮白米溪暴漲，多位民眾家園被溪水包圍！12日清晨，消防人員在湍急溪水中拉起繩索，協助民眾驚險穿越溪流獲救。蘇澳鎮長李明哲表示，解決辦法就是設置分洪道，但進度緩慢。宜蘭縣水利處規劃總經費75.68億元的分洪工程，預計113年啟動，117年完工，居民期盼儘速實現，避免慘況重演！TVBS新聞網 ・ 19 小時前
宜蘭蘇澳慘淹 吊車大王又出手了：小山貓、怪手隨時支援
鳳凰颱風昨日（11/11）尚未正式登陸台灣，不過外圍環流和東北季風共伴效應仍導致宜蘭蘇澳降下致災性暴雨，多處淹水至半層樓高，部分低窪地區甚至淹水高度達一層樓。對此，「竹北吊車大王」、啟德機械起重工程董事長胡漢龑宣布，今日（11/12）他已派出小山貓及怪手到災區幫忙，希望能幫助宜蘭鄉親快速排除災害，同時宣布公司會再向花蓮縣光復鄉分駐所捐贈第四台巡邏車，相關影片發布後，引來大批網友高度盛讚。太報 ・ 17 小時前
急上班救傷患！宜蘭父撐竹筏 載女兒「人車」渡洪水
急上班救傷患！宜蘭父撐竹筏 載女兒「人車」渡洪水EBC東森新聞 ・ 21 小時前
影》鳳凰颱風豪雨！蘇澳爆小型土石流 滾滾泥水直衝民宅
「鳳凰」颱風外圍環流與東北季風雙重夾擊，宜蘭地區今（11）日清晨起豪雨傾瀉，山區與平地雨勢持續不歇，多處地區陸續傳出積水與土石流災情。其中蘇澳鎮南興里華山7巷因山坡雨水暴漲，泥水夾帶砂石傾瀉而下，巷道瞬間被泥流淹沒，滾滾濁水宛如小型土石流直撲民宅，場面驚險駭人。中時新聞網 ・ 1 天前
宜蘭雨彈轟炸！羅東市區馬路成河 水灌進民宅
宜蘭雨彈轟炸！羅東市區馬路成河 水灌進民宅EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰挾雨彈炸蘇澳！居民嘆：10年沒見過
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風尚未登陸，外圍環流卻已為台灣帶來驚人雨勢，昨（11）日晚間，中央氣象署針對宜蘭地區發布超大豪雨警戒，蘇澳地區3小時累積雨量竟突破300毫米，一夜之間成災，暴雨夾帶土石...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
蘇澳暴雨全淹！民眾跌水溝獲救 「熱血男團」救援阿嬤上2樓獲讚
受到鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭地區11日降下驚人雨量，宜蘭冬山日累積794毫米、蘇澳3小時也累積334毫米，有民眾到宜蘭遊玩意外受困在水溝，還在民宿內的一行人出動游泳圈救援，半路還順手救了因台視新聞網 ・ 1 天前
豪雨炸黃沙石堆湧「南方澳民宅被土石淹毀」住戶嘆：沒房子住
受颱風「鳳凰」影響，宜蘭縣昨晚（11）日下起大豪雨，造成49處積淹水，蘇澳、南方澳災情尤為慘重。其中，南方澳有許多民宅遭土石沖毀，讓民眾覺得困擾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風豪雨狂炸宜蘭蘇澳 水淹一層樓高汽車慘滅頂
地方中心／黃富溢、馬聖傑、蔡承翰 宜蘭報導鳳凰颱風夾帶的驚人雨量，讓宜蘭蘇澳水淹一層樓高！相關單位得出動橡皮艇、兩棲戰車救人！不少蘇澳居民直呼，距離上一次淹大水，已是10幾年前，這次的淹水，真的讓他們嚇壞！許多民眾拍下的驚險畫面，一一曝光。宜蘭蘇澳淹多慘！光用看的就相當震驚！你沒看錯，大雨狂下水淹一層樓高！民宅二樓變一樓！眼前汪洋一片看不到盡頭！相關單位出動橡皮艇、兩棲戰車救人！大雨猛炸，更有變電箱因此爆炸、火花四濺。民眾拍下這幕簡直嚇壞！這水實在淹太猛，民宅更是被洪水侵襲！公寓一樓幾乎被淹沒！還有人家中被滾滾黃水襲擊，居民看了實在心好累！鳳凰颱風豪雨狂炸宜蘭蘇澳 水淹一層樓高汽車慘滅頂。（圖／民視新聞）安置居民：「已經淹到差不多快到膝蓋，安置居民vs.記者，（多久沒遇到那麼大的水災），安置居民vs.記者，15年了吧，已經淹到差不多快到膝蓋。」安置居民：「家裡都淹水了，安置居民vs.記者，（有沒有覺得很恐怖），會啊一下子水就跑出來了啊，安置居民vs.記者，（以前有沒有感覺那麼恐怖），安置居民vs.記者，有一次啊99年（10幾年前而已）。」家裡被水淹沒，還有人碰上土石流！家裡成了河道！滾滾黃河穿過家中，一路向外流！蘇澳鎮公所發文，直呼臉上分不清是雨、是汗、還是淚！截至11號晚上11點，蘇澳鎮已撤離199人、收容98人！一場大雨，讓蘇澳鎮宛如成了一座孤島！鳳凰颱風豪雨狂炸宜蘭蘇澳 水淹一層樓高汽車慘滅頂。（圖／民視新聞）蘇澳鎮長李明哲：「整個蘇澳市區，幾乎變成一個孤島了，對外的道路其實都已經淹水了，車輛也沒有辦法進出，整個蘇澳溪的溪水暴漲，抽水站一直抽水可是還是沒有辦法，蘇澳市區都泡在水裡面了。」還有人來宜蘭蘇澳玩，整個人幾乎都可以泡在水中游泳。蘇澳累積雨量破700毫米！鳳凰颱風夾帶的狂風暴雨，讓蘇澳鎮泡在水裡！10幾年來碰上的嚴重淹水，讓居民餘悸猶存！原文出處：鳳凰颱風豪雨狂炸宜蘭蘇澳 水淹一層樓高汽車慘滅頂 更多民視新聞報導「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：未來有望轉為熱低壓最新／疑瓦斯外洩！北市林森北路挖破管線 消防員到場灑水戒備鳳凰颱風宜蘭7000餘戶停電 台電動員逾200工程人員拼今復電民視影音 ・ 20 小時前
鳳凰颱風大暴衝！今晚登陸恆春「快閃出海」 風雨搖滾區出爐
鳳凰颱風侵台倒數！中央氣象署表示，鳳凰颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
快訊／首主持中常會！鄭麗文宣布「兼任革實院長」：親自授課傳達理念
國民黨主席鄭麗文上任後，今（12日）首次主持中常會。會中她宣布，自己將兼任負責青年培育的革實院院長一職，未來將自授課，秉持當年國民黨創辦革實院精神，重拾核心理念、中心思想，強化所有黨員論述能力。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
坤達閃兵演藝工作喊卡！吳宗憲揭他近況 堅持暫不回演藝圈原因曝光
閃兵風波一波未平、一波又起，男星坤達也被列為名單，但他當時還在國外錄製《綜藝大熱門》，得知消息後火速返台認罪，接下來節目也將由吳宗憲接替擔任隊長。今（12日）吳宗憲出席節目《綜藝ok啦》，強調坤達很負責任，儘管他勸對方出來工作，但坤達決定要閉門反省，才不會讓社會觀感不佳，「他知錯能改，希望他趕快回來！」他強調自己都還是有跟坤達聯絡，還是覺得對方不應該銬上手銬，很為對方抱不平。鏡報 ・ 19 小時前