影／宜蘭暴雨狂襲釣蝦場水淹腳踝 釣客不受影響「沉浸式釣蝦」畫面曝





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

鳳凰颱風暴風圈12日凌晨接觸恆春半島，而宜蘭昨晚就傳出淹水災情，猛烈的雨勢讓蘇澳、羅東多處街道泡在泥水中，網路上也能見到許多住家及場所淹水的慘狀。

11日就有一名網友在社群上分享一則釣蝦場的畫面，影片中可見到，釣蝦場場內水位高達腳踝，但更驚人的是，釣客並沒有受影響，繼續釣蝦、吃飯，讓人哭笑不得的畫面被PO上網後，有網友笑稱是「沉浸式釣蝦」、「分不清楚哪裡是蝦池」。

釣蝦場場內水位高達腳踝。（圖／Threads：dadadenny）

