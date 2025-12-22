影/宜蘭爆「手足相殘」誇張案！兄爭家產竟綁架弟

相煎何太急！昨（21日）在宜蘭縣礁溪鄉發生手足相殘的慘劇，有位男子為了爭家產，竟然揪人綁架自己的親弟弟，警方獲報趕去救人，及時阻止誇張的犯行，還搜出毒品。

警方及時救人。 （圖／警方提供）

礁溪分局對此也做出說明，表示全案發生在昨天晚上，有位劉姓男子報案，表示自己的19歲三哥跟23歲大哥因為家產問題起爭執，大哥就找來3人把三哥強押上車帶走，獲報馬上成立專案小組偵辦，經調閱相關監視器，鎖定該作案之用車輛，於案發後1小時逮到4名嫌犯。

警方逮到4名嫌犯。 （圖／警方提供）

警方在車內合計搜出一支球棒、還在共犯身上查獲毒品咖啡包5包，全案偵訊後依涉犯《刑法》妨害自由等罪嫌，將3男1女移送宜蘭地檢署偵辦，所幸19歲劉男僅受輕微擦傷。

嫌犯們被移送。 （圖／警方提供）

礁溪分局分局長黃靖堯表示，警方將持續打擊暴力犯罪，絕不寬貸，以維護社會安全秩序，呼籲民眾切勿以身試法。

現場搜出球棒跟毒品。 （圖／警方提供）

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

