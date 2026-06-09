影/宜蘭男凌晨酒駕逆向暴衝 「保齡球式」撞毀7機車
宜蘭市今（9）日凌晨0時許發生酒駕連撞事故，一名駕駛在行經文化路口附近時，車輛突然失控逆向衝入對向車道，猛烈撞擊停放在路邊停車格內的7輛普通重機車。肇事駕駛闖禍後非但沒有停下反而駕車逃逸，隨後遭到警方逮捕。
根據警方調查，28歲張姓男子與友人飲酒後，開著自小客車沿復興路二段西往東方向行駛，不料在行經文化路口附近時，車輛逆向衝入對向車道，宛如打保齡球般，撞擊停放在路邊停車格內的7輛機車，隨後駕車逃逸。
宜蘭警方接獲報案後不敢大意，立即派員趕赴現場處置。經員警在事故地點周邊擴大搜尋，迅速攔截到該輛肇事汽車及駕駛。警方現場對駕駛實施吐氣酒精測試，發現其檢測值已明顯超過法定標準。由於其行為涉嫌刑法公共危險罪，警方當場將他依法逮捕偵辦，並持續釐清確切的肇事原因。
警方特別呼籲，「酒駕零容忍」早已是社會共識，民眾餐敘飲宴後，應採取指定駕駛、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式安全回家。警方強調，酒後駕車不僅危險，更涉犯刑法公共危險罪，最高可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，並面臨吊扣駕照及汽車牌照等重罰，切勿抱持僥倖心態以身試法。
《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》
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