影/宜蘭砂石車逆向猛撞！休旅車母子3人獲救 駕駛受困
宜蘭縣頭城鎮青雲路二段與青雲路二段165巷交叉口，6日上午發生一起嚴重交通事故，一輛砂石車失控衝至對向車道衝撞一輛休旅車，造成4人受傷，其中駕駛與副駕駛因車頭嚴重毀損一度受困車內，目前剩駕駛受困，其他均救出送醫治療。
警方於今日上午10時41分接獲報案後立即趕赴現場，發現砂石車與休旅車發生嚴重碰撞。休旅車內為一家4口，警消救出後座2名孩童，分別為9歲女童右腹疼痛、8歲男童右耳疼痛，兩人意識清楚已送往陽大附醫就醫。
而前座駕駛與副駕駛則因車體變形嚴重導致2人一度受困，稍早順利將副駕駛座的母親42歲李女救出，初步檢視左腳腫脹、意識清楚，至於駕駛座的父親也有意識，警消仍協助脫困中。
警方初步調查指出，謝姓男子駕駛營業貨運曳引車於青雲路二段由北往南行駛時，與對向自小客車發生碰撞。駕駛酒測值為0，詳細肇事原因仍待後續調查釐清。礁溪分局呼籲，用路人應隨時注意車前狀況，並避免疲勞駕駛，預防發生交通事故。
