影/宜蘭規模7.0地震「桃園人搭電梯如大怒神」 他憶：搖到快吐

記者高珞曦／綜合報導

台灣東部海域27日深夜11時5分發生規模7.0顯著有感地震，最大震度4級且多地明顯搖晃。桃園有民眾當時搭電梯要去買消夜，怎料遇上地震，他無奈表示「真的不用那麼幸運欸」！

宜蘭外海27日晚間11時5分發生規模7.0地震，桃園市最大震度4級，有民眾拍下電梯內遇地震瞬間「晃出殘影」。（圖／Threads@wig66666666授權提供）

據中央氣象署觀測紀錄，這起規模7.0地震發生於27日晚間11時5分，震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里（台灣東部海域），地震深度72.8公里，台中以北多地達最大震度4級，其中桃園市三光、大溪、中壢、新屋等地也有最大震度4級紀錄。

桃園1位民眾在Threads發文表示，自己當時正搭電梯要去買消夜，從6樓下樓期間遇到地震，而他先前在日本北海道時，就遇上12月8日青森縣東方近海規模7.9地震，他從22樓一路狂奔到1樓逃生，「這次換在電梯搖到快吐了… 真的不用那麼幸運欸」。

日本青森縣東方近海12月8日發生規模7.6地震，北海道函館最大震度達5弱。（圖／翻攝自日本氣象廳官網）

另據日本氣象廳觀測紀錄，台灣時間12月8日晚間10時15分，青森縣東方近海發生規模7.6地震，地震深度50公里，當時青森縣八戶市測得最大震度6強，北海道函館市也有最大震度5強。

這段發生在桃園的電梯內劇烈搖晃畫面引發熱議，不少網友留言表示驚恐，「地震很恐怖，地震時在電梯裡更恐怖」、「這真的會嚇到腿軟，有陰影」、「應該看見了人生跑馬燈，在高樓真的好恐怖」、「有一種變成珍珠奶茶的第一視角」。還有網友開玩笑表示，連2次都遇到較有感的地震，「你真的該買樂透了」。

有網友疑惑影片竟然沒有錄到當事人害怕尖叫的聲音，該民眾表示其實內心非常慌張。（圖／翻攝自Threads）

不過有部分網友提出不同看法，「怎麼覺得你一點也不害怕」、「你手機搖一搖⋯ 很好玩嗎」、「這是你自己搖手機吧」、「哇X你真的沒有刻意晃動手機嗎」，同時有人疑惑「你怎麼這麼冷靜，沒有尖叫還可以錄影，好強」。對此，該民眾透露心情，「內心慌得一匹」。

