影/宜蘭警值勤遭撞重傷 礁溪分局長哽咽：最不願看見的事

副總統蕭美琴5日到宜蘭視察，配合勤務被管制休假、召回的礁溪警分局林姓員警當天勤務從上午10點到晚上8點，不料晚間6時24分於號誌燈箱控燈時，突遭廂型車撞擊，傷勢嚴重。礁溪分局長黃靖堯今（6）日上午召開記者會說明，試音時就忍不住哽咽。

礁溪分局長黃靖堯哽咽 。（圖／中天新聞）

事發於昨（5）日晚間6時許，從警4年的林姓員警，當時負責在頭城鎮青雲路二段路旁控管交通號誌時，一輛黑色廂型車不明原因偏離路線，林員遭撞傷勢嚴重。附近民眾林先生指出，晚上六點多返家途中行經該路口有看到警察在做紅綠燈管制，在樓上吃飯的時候聽到「砰！」一聲，「我們就感覺不對，因為剛剛有看到警察，想說警察可能被撞到，我們下來跑過去看的時候警察已經被撞到，整個人倒在水溝裡。」

附近民眾聽到撞擊聲衝下樓查看，發現警員被撞，整個人倒在水溝裡 。（圖／中天新聞）

林員緊急送往陽明交通大學附設醫院，院方出動整型外科、一般外科、創傷外科、骨科、泌尿外科、直腸外科，經歷3小時的手術，所幸手術相當順利，林員情況穩定後於今（6）日凌晨0時許轉院至台北榮民總醫院做後續治療。礁溪分局長黃靖堯今（6）日上午召開記者會，哽咽說，「任何同仁在值勤時受傷，都是我們最不願看見的，目前最重要的是讓他安心療養、順利康復，也請大家為他加油，期盼早日恢復健康，謝謝大家。」

礁溪所副所長簡羣育表示林員平日與同事相處融洽，大家都希望他能早日康復 。（圖／中天新聞）

礁溪所副所長簡羣育表示，「林員是在今年七月份來到我們派出所，我們派出所相較他之前待的所是比較繁重一點，他也很主動積極的學習，林員非常的有愛心，之前工作表現經常都有協助迷途的老人返家，值勤時也會注意是否有獨居老人需要協助，他跟同事的相處也是非常融洽，比如說夜勤他也會問大家需不需要幫忙帶消夜。發生這樣的情形我們也都非常的難過，大家也都希望他早日康復。」

