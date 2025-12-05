影/宜蘭警「副總統勤務」遭撞命危 父質疑：休息為何貼班？

宜蘭縣今（5）日發生一起嚴重交通意外，礁溪分局一名24歲林姓警員在頭城鎮青雲路2段執行副總統蕭美琴勤務時，遭小貨車撞上臟器外露命危，晚間政務委員陳金德前往醫院關心，同為警職退休的林員父親心痛質疑，為何兒子休息還被叫去貼班。

林姓員警父親質疑為何休假還要執勤。（圖／翻攝畫面）

警方表示，晚間6時許宜蘭縣頭城鎮青雲路2段，林姓警員正在該路段執行副總統蕭美琴特種勤務，在路口控制燈號時，遭一輛小貨車不明原因猛流撞擊，林員當場噴飛臟器外露及右大腿開放性骨折，被緊急送往陽明交通大學附設醫院蘭陽院區搶救，目前仍命危在開刀房手術中。

礁溪分局表示，林姓員警警專38期畢業，畢業後分發到宜蘭礁溪分局服務至今從警四年，父母與女友被通知立刻趕到醫院，林員父親也是警職才剛退休，在開刀房外焦急等待，媽媽說只希望孩子好好回來就，但她說兒子昨天打電話說今天休假要求看班表，還說「今天公祭明天忘記學不會教訓嗎？」

政務委員陳金德趕到醫院關心。（圖／翻攝畫面）

副總統蕭美琴得知員警服勤出車禍後，即指示政務委員陳金德到醫院關心，晚間9時許陳金德趕到醫院，林父對陳金德說「感謝你，只要儘量找醫療團隊給我兒子儘量救治，這不關你的事情，但是希望你能夠幫我們的忙，讓我的孩子好好的活下來，他那麼痛我有多捨不得，多心痛！」

但林父也質疑為何兒子說休假為何又跑去上班，「他休息為什麼會叫他來貼班？沒有別人了嗎？有多人做多少事情就好了，為什麼一定要叫我們休息的人！」

