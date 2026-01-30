影/宜蘭驚險追撞！聯結車煞不住 從2車夾縫中竄出

宜蘭縣頭城鎮濱海路二段29日下午2時許發生交通事故，陳姓男子駕駛營業聯結車行經濱海路二段路口，與前方停等紅燈的自小客車發生碰撞，造成2名乘客頭暈不適送醫。

聯結車煞車不及衝撞2轎車。（圖／警方提供，下同）

據了解，遭到波及的兩部自小客車是外地車輛，利用休假時間到宜蘭遊玩，準備從頭城前往礁溪。當時兩車正常停等紅燈，沒想到後方滿載砂石的聯結車，突然從兩車道之間竄出衝撞，所幸並未從正後方直接撞上，才避免更嚴重的傷亡。

警方獲報後立即趕往現場進行交通疏導並協助處理事故。其中一台自小客車內2名乘客出現頭暈不適情形，由救護人員送醫檢查治療，所幸均無生命危險，其餘人員則無明顯外傷。

警方對陳姓駕駛實施酒測，初步排除酒駕可能。礁溪分局說明，詳細的肇事原因與責任歸屬仍有待後續調查釐清，呼籲用路人應隨時注意車前狀況，以避免發生交通事故。

