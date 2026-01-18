影/宜蘭「和平海盆」板塊隱沒致規模4.9地震 附近地震活躍

記者高珞曦／綜合報導

宜蘭縣近海18日下午4時47分發生規模4.9有感地震，最大震度4級，影響12縣市。氣象署指出，本次地震位置發生在「和平海盆」，且本次震央半徑20公里範圍的地震紀錄頻繁，民眾平時要多加注意。

氣象署表示，宜蘭縣近海18日下午4時47分的規模4.9地震主因為板塊隱沒產生的隱沒帶地震。（圖／中天新聞）

據中央氣象署觀測紀錄， 18日下午4時47分的規模4.9地震發生於宜蘭縣近海（宜蘭縣政府南方45.4公里），地震深度5.9公里，花蓮縣和平、宜蘭縣南澳最大震度4級。

宜蘭本次地震發生區域「和平海盆」及鄰近南澳海盆地震紀錄頻繁。（圖／中天新聞）

氣象署地震測報中心科長林柏佑表示，本次地震發生在「和平海盆」，主因是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊過程中，較淺的區域發生破裂所致，研判為獨立事件。由於該區主要是板塊隱沒帶，表面的張裂狀態產生許多海盆，因此該處常有較淺或較深的地震活動。

林柏佑指出，接近地點在16日晚間11時許已發生過1次規模4.6地震，整體地震數量目前和背景值相近，屬正常現象。（圖／中天新聞）

在這次之前，該區域最近1次規模6以上的紀錄，為2024年5月10日的規模6.0地震。據氣象署紀錄，該次地震震央在台灣東部海域（花蓮縣政府東北方34.4公里），地震深度僅7.7公里，當時最大震度4級落在宜蘭縣南澳、花蓮縣和平，影響範圍20縣市，幾乎遍及全台。

此外，林柏佑說，18日這起地震震央的半徑20公里範圍，含南澳海盆、和平海盆等處，本就地震紀錄頻繁。據氣象署統計，全台約70％的地震都是在台灣東部或東部外海，林柏佑建議，民眾應牢記地震防災3步驟「趴下、掩護、疏散」，以保安全。

