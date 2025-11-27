影/宜蘭79歲阿公騎腳踏車突然左偏！ 遭砂石車直接輾過

宜蘭縣壯圍鄉今（27）日清晨發生一起死亡車禍，一名79歲莊姓老翁騎乘腳踏車時疑似方向往左偏移至快車道，遭後方行駛的砂石車撞上，連人帶車被捲入車底，經送醫搶救後仍宣告不治。

宜蘭一名79歲莊姓老翁騎乘腳踏車時疑似方向往左偏移至快車道，遭後方行駛的砂石車撞上，連人帶車被捲入車底，經送醫搶救後仍宣告不治。（圖/警方提供）

事故發生於上午7時許，地點位於壯濱路六段與壯濱路六段276巷路口，警方獲報後立即趕赴現場處理。根據警方初步調查，胡姓男子駕駛聯結車沿壯濱路六段由南往北行駛於一般車道，行經上述路口時，與騎乘腳踏車的莊姓男子發生碰撞，現場可見腳踏車受到外力碾壓變形。莊姓騎士經送醫急救後仍宣告不治。

廣告 廣告

經檢測，砂石車胡姓駕駛並無酒駕情形，詳細車禍肇事原因仍待警方進一步釐清。排除酒駕可能，事故詳細肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。

礁溪分局呼籲，用路人行車時應隨時注意周邊車輛動向，並保持適當安全距離，避免類似憾事再次發生。（圖/警方提供）

礁溪分局呼籲，用路人行車時應隨時注意周邊車輛動向，並保持適當安全距離，避免類似憾事再次發生。

延伸閱讀

影/金山磺港「賓士女墜海」！竟是北聯幫「漢哥」遺孀

影/2.6m對決2.2m！高雄蛋車硬闖地下道「車斗卡住」解體

羅唯仁竊台積電機密跳槽英特爾？謝寒冰揪疑點：這局感覺在演戲