影／客威脅「給你下課」下秒解放小黃 司機無奈開警局

一名計程車駕駛深夜載客上路，沒想到對方一上車就不斷威脅，要求半小時內要從台北開到新竹，否則就要對駕駛動粗。即便已經上了高速公路，乘客情緒依舊失控，不只大吵大鬧，最後甚至在車上當場小便。駕駛事後無奈報警處理，不只得清潔車輛，還得承擔停駛的營業損失。

後方乘客上車後就開始威脅駕駛，半小時內要到新竹，否則就要動粗，計程車駕駛vs．鬧事乘客：「（你可以停，你現在可以停），大哥真的不要為難我，現在在高速公路上，（可以停啦）。」

駕駛忍無可忍直接對著乘客怒罵，但男乘客不只繼續吵，還在車上當場「解放」，計程車駕駛：「尿在這個垃圾袋上面可以嗎，尿在垃圾袋上面啦。」

當事駕駛：「當我們在開車最怕在高速公路上面有客人對你動手動腳，2點35分沒到，他說我就抱歉了，對我拳打腳踢，然後就是給你下課。那下課對我們來說，就是要結束你的人生，就是要你下課。」

事情就發生在24號凌晨2點多，男乘客從中山區長春路上車之後，就不斷口頭威脅駕駛，甚至上了國道，沒多久還要求駕駛，靠邊停車讓他上廁所。

駕駛好傻眼，一小時50分鐘的車程，要求半小時到，而駕駛已經盡量趕，沒想到對方，還是在車上當場小便，地點甚至還在國道五楊高架上，實在不知該如何是好。

計程車駕駛員職業工會發言人李威爾：「規定是說，如果你沒有特殊的狀況之下，你停在路肩，基本上司機車輛就是會被處罰，而且處罰得非常重，今天我停了結果我停在路肩，造成追撞我會有責任，那那個責任可能是我沒有辦法負擔的起。」

整輛車全是尿臭味，不只得整車清潔，還得負擔停駛的營業損失，合計下來損失至少上萬元，儘管駕駛後來開到派出所報案，可以以觸犯毀損罪提告民事賠償，只是打官司曠日廢時，遇到類似事件，駕駛多半摸摸鼻子自認倒楣。

