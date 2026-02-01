影/害我摔車就砍你！三重「刀棍齊出」驚悚大場面

場面火爆！昨天（1日）深夜在新北市三重區發生刀棍齊出的超硬狀況，原因是有位男子騎車換車道時沒打方向燈，後方機車嚇到按喇叭，但男子也被喇叭嚇到因此摔車，結果他大怒回家拿刀棍返回尋仇。

警方到場制止龔男。 （圖／警方提供）

三重分局指出，事發在昨天深夜11點17分左右，地點在三和路四段上，當時獲報該處有衝突，立刻啟動快打警力到場，抵達後趕緊制止嫌犯的行為。經查他現年32歲、姓龔，當時騎機車沿三和路四段往仁愛街方向行駛，至該處時因為他騎車向右切沒打方向燈，遭後方普重機車駕駛20歲許男嚇到，馬上按喇叭提醒，但龔男疑似因此也被喇叭聲嚇到，煞車不及而自摔，就此發生行車糾紛，龔男於是返家拿西瓜刀跟鐵棍，返回現場向對方叫囂

廣告 廣告

龔男騎車沒切車道被按喇叭，他嚇到摔車。 （圖／警方提供）

警方到場時除了喝令他把刀棍放下，也立刻將之帶回派出所偵訊，目前已將他依涉犯《社會秩序維護法》第63條第1項第1款及恐嚇罪準現行犯，移送新北地檢偵辦。

龔男返家拿刀棍回來嗆聲，嚇得兩位民眾連忙逃命。 （圖／警方提供）

警方獲報後到場制止龔男。 （圖／警方提供）

警方將龔男帶回偵訊。 （圖／警方提供）

警方將龔男帶回偵訊。 （圖／警方提供）

龔男持的西瓜刀。 （圖／警方提供）

龔男持的棍。 （圖／警方提供）

延伸閱讀

影/國3交通災難！「5車連撞」釀1死1命危

影/北市大安區住宅高樓層火警 2人命危送醫不治

驚險！國1晚間統聯客運引擎起火 司機急疏散24名乘客