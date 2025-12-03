影／家庭主婦投資股票被騙1200萬 面交7次才驚醒報警誘捕車手

台北市詹姓婦人遭股票假投資詐騙1200萬元，面交現金7次經家人提醒才驚覺被騙報案，警方以面交誘出詐騙集團車手陳姓男子逮捕，依詐欺罪、洗錢防制法移送，追查其他向詹取款車手。

警方調查，64歲詹姓婦人是家庭主婦，丈夫是地主，家庭經濟狀況不錯，她經朋友介紹加入LINE假投資群組，對方稱投資台股保證獲利，傳送假投資網站顯示獲利。

詹今年9至10月在住處面交7次共1200萬元，給到場自稱投資專員的詐團車手，對方仍不斷要求交付手續費才能出金，她經家人提醒驚覺被騙，10月底赴內湖警分局東湖派出所報案。

警方透過詹誘捕，相約10月31日傍晚在她家附近某公園面交20萬元，40歲陳姓男子到場取款，被埋伏員警逮捕，他稱經朋友介紹擔任投資公司收款員，首次向詹取款，曾在新北市取款31萬元，不知是從事詐騙。

警方查扣偽造工作證、識別證，詢後移送，清查取領次數及金額，並追查其餘向詹取款車手。

