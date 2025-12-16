影/家有喜事！川普長子「梅開三度」白宮訂婚 他送準媳婦2個字

美國總統川普（Donald Trump）的長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）宣布訂婚，對象是佛羅里達州社交名媛貝蒂娜·安德森（Bettina Anderson）。這場訂婚消息由川普總統親自在白宮聖誕招待會上公開，成為全場焦點。

小唐納·川普與名媛貝蒂娜·安德森出席 10月白宮玫瑰園活動。（資料照／美聯社）

據《每日郵報》報導，47歲的小唐納在擁抱父親後接過麥克風，向賓客表示自己「不知道該說什麼」。他開玩笑地說：「我要感謝貝蒂娜說了那個字：好！」小唐納透露，求婚時他其實很緊張，不確定對方是否會答應。他說：「當你單膝下跪，試著開口問的時候，你不確定答案會是什麼，總是有點緊張。但她說好了，這是年底的一大勝利。」

38歲的安德森身穿紅色無肩帶禮服，在白宮賓客的掌聲中發言。她首先感謝川普總統與第一夫人梅蘭妮亞·川普（Melania Trump）：「能在白宮真是太榮幸了，總統先生，非常感謝您舉辦這場盛大派對，還有我們的第一夫人，這些裝飾真是令人難以置信！」安德森表示：「這真的是我人生中最難忘的週末，我要嫁給我生命中的摯愛，我覺得自己是世界上最幸運的女孩！」川普總統隨後親吻了未來的媳婦，並送上兩個字：「祝好運（good luck）」。

據悉，小唐納與安德森於2024年春天開始交往。同年9月，《每日郵報》獨家取得兩人在棕櫚灘餐廳約會接吻的照片。消息人士當時透露，小唐納與貝蒂娜的戀情在棕櫚灘富人圈是公開的秘密，儘管他尚未公開與前女友金柏莉·吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）分手。兩人在2025年多次出席高規格場合，包括川普總統前往紐奧良觀看超級盃，以及川普3月在國會發表演說。

安德森出身棕櫚灘銀行世家，父親是銀行家小哈利·洛伊·安德森（Harry Loy Anderson Jr.），母親英格（Inger）是來自瑞典的移民。她的父親在1970年成為Worth Avenue National Bank總裁，後來接管多家金融機構。安德森的母親曾是1970至1980年代紐約Eileen Ford經紀公司的模特兒。貝蒂娜有一個雙胞胎姊妹克莉絲蒂娜（Kristina），家中共有六名子女。

小唐納與第一任妻子凡妮莎（Vanessa）於2005年結婚，2018年離婚，兩人育有五名子女。凡妮莎日前出席白宮招待會，川普總統還特別向她致意，顯示雙方關係仍然良好。小唐納隨後與福斯新聞主持人吉爾福伊爾交往，兩人從2018年交往至2024年。吉爾福伊爾目前擔任美國駐希臘大使。

