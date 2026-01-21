影/宿霧豪宅機房搞愛情詐騙 刑事局押解17嫌犯返台

刑事局與菲律賓警方去年5月在宿霧一處豪宅破獲詐騙機房，現場逮捕17名台籍嫌犯，刑事局於今（21）日將嫌犯押解回台受審，班機以於下午2時許抵達桃園機場。

17名詐騙嫌犯從菲律賓宿霧押解返台。（圖／翻攝畫面）

刑事局國際科分析該詐騙集團成員出入境資料及行為模式，發現大部分詐團成員遭逮捕起訴，分別都搭機前往菲律賓宿霧，研判這些人接受集團指示赴菲籌組機房，遂透過刑事局駐菲律賓聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等單位共組專案小組。

專案小組經過將近11個月的情資交換、跟監、埋伏蒐證，確認赴菲的嫌犯聚集在菲律賓宿霧某高檔社區豪宅內，研判該地點為該集團在菲律賓經營詐欺機房據點，專案小組報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，並於去年5月13日派國際科及科技犯罪防制中心科技偵查隊7名幹員至菲律賓宿霧，隔天與當地警方共同執行搜索勤務。

廣告 廣告

班機於下午2點將落17名嫌犯陸續下機。（圖／翻攝畫面）

專案小組在豪宅機房內查獲17名台籍嫌犯16男1女，其中6人為通緝犯，並由菲方扣押現場犯罪工具等贓證物，經查該集團以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」手法，誘騙台灣民眾投資虛擬貨幣獲利，因違反當地法律目前由菲律賓調查局，因無菲律賓籍犯嫌及被害人，經菲律賓法院審理後結案，並執行遣返程序。

17名詐騙犯從桃機返台受審。（圖／翻攝畫面）

刑事局派員協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民局共組押解團隊執行押解任務，於今（21）日遣返17名嫌犯回台受審，搭乘星宇JX786班機已於下午2時許抵達桃園機場第二航廈，大批警力在機場押解17人入境，後續將移送地檢署進行偵訊。

刑事局表示，將持續與國際執法機關之合作，深化跨國情資交流與聯合查緝機制，以全面維護刑事司法正義，並呼籲民眾切勿以身試法，倘若於海外觸犯刑事法律，除須在當地承擔法律責任外，返國後亦會面臨相應之刑事追訴，切勿心存僥倖。

延伸閱讀

飛維也納班機「輪胎皮剝落、襟翼損壞」 華航：起飛不久返航

桃機前處長貪污600萬判9年 又洩密標案預算遭起訴

強震襲台！桃園機場天花板掉落超慘畫面曝 桃捷全線停駛