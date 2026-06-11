（影）寇乃馨舊家變垃圾屋？ 200個行李箱塞爆3房

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〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人寇乃馨近日在社群公開一家人居住多年的舊房竟堆滿雜物，彷若「垃圾屋」。不過靠乃馨本人並不承認，強調只是收納，最誇張的是舊房堆了超過200個行李箱，用3間房收納物品，原本的廚房也被大量鞋盒佔領，連抽油煙機都看不見了。

寇乃馨在社群平台表示，她和黃國倫都沒有下廚的習慣，所以很多年前就把廚房改成鞋子收納區，整個廚房堆放著滿滿鞋盒。寇乃馨對著鏡頭解釋：「我們家目前真的沒有廚房這回事」，更指出家中瓦斯切斷，避免安全疑慮。

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除了滿屋的鞋子之外，房子裡也塞滿口罩、衛生紙等生活用品，寇乃馨堅持雖然東西多，但都有固定收納位置，鞋盒也標示清楚，不是隨意堆積。

黃國倫(右)與寇乃馨舊家大公開。(資料照，記者陳奕全攝)

寇乃馨也公開家中約200個行李箱，數量多到要分3個房間擺放，其中一區專門收藏精品行李箱，因為捨不得用，還包膜保存。還有一間房專門收納她喜歡的「雙星仙子Kiki&Lala」行李箱，每個箱子裡也塞滿相關週邊收藏，剩下的空間才用來放置經常使用的行李箱。

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