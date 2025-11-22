影》富岡鐵道藝術生活節開幕 藍皮解憂號帶民眾穿懷舊時光

「2025 富岡鐵道藝術生活節」22日開幕活動，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政共同搭乘「藍皮解憂號」自桃園站出發到富岡火車站為活動揭開序幕。(廖姮玥攝)

「2025 富岡鐵道藝術生活節」22日開幕活動，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政共同搭乘「藍皮解憂號」自桃園站出發到富岡火車站為活動揭開序幕。張善政表示，富岡鐵道藝術生活節從今年開始一年舉辦一次，讓鐵道迷一睹為快。卓榮泰感謝，富岡機廠的同仁們，將火車保管的很好，讓旅客平安、安全的運送到每個地方。

今年富岡鐵道藝術生活節以「懷舊時光」為主軸，結合市府農業局「 桃園仙草嘉年華」，推出一日雙節體驗遊程，邀請民眾搭火車走進楊梅富岡，穿梭老街時光走廊、遊賞仙草花田。另外今年特別結合年輕世代流行文化，與 2025 年桃園觀光大使、出身楊梅富岡的知名韓國女團 i-dle 成員葉舒華推出限量「舒華 x 富岡鐵道藝術生活節明信片」。民眾完成指定點位集章任務，即可獲得活動專屬 NFT 及限量明信片，邀請更多粉絲實際走訪富岡小鎮。

張善政表示，桃園最南端的客家小鎮富岡火車站，也是台鐵富岡基地的所在，搭藍皮解憂號，也回想到自己小時候要去南部看探親，乘車時都會去乘坐平快車，也會設法搶先上車，坐在第一車的第一排，如此一來就可以聽到柴油引擎的呼嘯聲，打開窗子從台北一路吹風，雖然臉上都是塵土，但樂此不疲；自己是資深的鐵道迷，從6歲開始著迷鐵道，自己祖父也曾經單擔任過台北站的站長，如今台北站的站長辦公室上面還有祖父的名字，其也擔任過台鐵公司很多職務。今年的鐵道藝術生活節可以見到當年的總統花車、藍寶寶柴油車等，文化局也將鐵道節改為一年辦一次，市府也會將鐵道藝術生活節繼續辦下去。

卓榮泰登台致詞先是笑說，自己的阿公則是台中火車站的站長，「2位老人家」過去可能見過；富岡鐵道藝術生活節是自己主動想參加的，因為自己與鐵道的緣分，不只是阿公，父親也曾在台鐵服務過，自己就在中山站出生，直到國中才離開，每天都看著藍皮的柴油車在眼前呼嚕呼嚕的行駛，可說是叫自己起床，哄自己入睡重要的聲音；另外在1989年，到台北市議會時，自己的住家就在台北機廠對面，中間僅隔著京華城，因此自己跟鐵道的淵源深厚，從阿公、父親到出生，及後來的住家等，如今台北機廠遷移到富岡，因此一定要來這裡看看，也謝謝富岡機廠的同仁們，將火車保管的很好，讓旅客平安、安全的運送到每個地方。

市府文化局表示，活動7大亮點，開幕首周邀請「藍皮解憂號」觀光列車搭配文化體驗遊程，帶領遊客深入富岡客家小鎮。11 月 22、29 日特色列車展示，於富岡焊軌隊展示台鐵「SA32820 總統花車」及「藍寶寶 DR 系列柴油列車」，開放民眾登車參觀，重溫 1960至 1990 年代鐵道風采。11 月 22、23 日由 2025 桃園藝術綠洲創作計畫團隊30舞蹈劇場，在 EMU500 列車推出《來去富岡》列車移動劇場，以舞蹈與肢體演出旅途中的日常故事與人生百態。開閉幕 11 月 22 日、12 月 7 日則結合桃園藝術巡演計畫邀請當代馬戲團隊 Focasa 馬戲團帶來街區演出《潘朵拉的盒子》。

