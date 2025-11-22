影》富岡鐵道藝術生活節開幕 藍皮解憂號帶民眾穿懷舊時光
「2025 富岡鐵道藝術生活節」22日開幕活動，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政共同搭乘「藍皮解憂號」自桃園站出發到富岡火車站為活動揭開序幕。張善政表示，富岡鐵道藝術生活節從今年開始一年舉辦一次，讓鐵道迷一睹為快。卓榮泰感謝，富岡機廠的同仁們，將火車保管的很好，讓旅客平安、安全的運送到每個地方。
今年富岡鐵道藝術生活節以「懷舊時光」為主軸，結合市府農業局「 桃園仙草嘉年華」，推出一日雙節體驗遊程，邀請民眾搭火車走進楊梅富岡，穿梭老街時光走廊、遊賞仙草花田。另外今年特別結合年輕世代流行文化，與 2025 年桃園觀光大使、出身楊梅富岡的知名韓國女團 i-dle 成員葉舒華推出限量「舒華 x 富岡鐵道藝術生活節明信片」。民眾完成指定點位集章任務，即可獲得活動專屬 NFT 及限量明信片，邀請更多粉絲實際走訪富岡小鎮。
張善政表示，桃園最南端的客家小鎮富岡火車站，也是台鐵富岡基地的所在，搭藍皮解憂號，也回想到自己小時候要去南部看探親，乘車時都會去乘坐平快車，也會設法搶先上車，坐在第一車的第一排，如此一來就可以聽到柴油引擎的呼嘯聲，打開窗子從台北一路吹風，雖然臉上都是塵土，但樂此不疲；自己是資深的鐵道迷，從6歲開始著迷鐵道，自己祖父也曾經單擔任過台北站的站長，如今台北站的站長辦公室上面還有祖父的名字，其也擔任過台鐵公司很多職務。今年的鐵道藝術生活節可以見到當年的總統花車、藍寶寶柴油車等，文化局也將鐵道節改為一年辦一次，市府也會將鐵道藝術生活節繼續辦下去。
卓榮泰登台致詞先是笑說，自己的阿公則是台中火車站的站長，「2位老人家」過去可能見過；富岡鐵道藝術生活節是自己主動想參加的，因為自己與鐵道的緣分，不只是阿公，父親也曾在台鐵服務過，自己就在中山站出生，直到國中才離開，每天都看著藍皮的柴油車在眼前呼嚕呼嚕的行駛，可說是叫自己起床，哄自己入睡重要的聲音；另外在1989年，到台北市議會時，自己的住家就在台北機廠對面，中間僅隔著京華城，因此自己跟鐵道的淵源深厚，從阿公、父親到出生，及後來的住家等，如今台北機廠遷移到富岡，因此一定要來這裡看看，也謝謝富岡機廠的同仁們，將火車保管的很好，讓旅客平安、安全的運送到每個地方。
市府文化局表示，活動7大亮點，開幕首周邀請「藍皮解憂號」觀光列車搭配文化體驗遊程，帶領遊客深入富岡客家小鎮。11 月 22、29 日特色列車展示，於富岡焊軌隊展示台鐵「SA32820 總統花車」及「藍寶寶 DR 系列柴油列車」，開放民眾登車參觀，重溫 1960至 1990 年代鐵道風采。11 月 22、23 日由 2025 桃園藝術綠洲創作計畫團隊30舞蹈劇場，在 EMU500 列車推出《來去富岡》列車移動劇場，以舞蹈與肢體演出旅途中的日常故事與人生百態。開閉幕 11 月 22 日、12 月 7 日則結合桃園藝術巡演計畫邀請當代馬戲團隊 Focasa 馬戲團帶來街區演出《潘朵拉的盒子》。
桃園富岡鐵道藝術生活節開幕（1） (圖)
桃園富岡鐵道藝術生活節22日開幕，行政院長卓榮泰（左5）、桃園市長張善政（右6）等人都到場參與。中央社 ・ 14 小時前
台鐵藍皮解憂號進站 (圖)
行政院長卓榮泰22日下午在桃園市長張善政陪同下，至楊梅出席富岡鐵道藝術生活節開幕活動，兩人在台鐵桃園車站搭乘「藍皮解憂號」至富岡車站，不少鐵道迷也在月台上捕捉火車進站時的畫面。中央社 ・ 14 小時前
富岡鐵道節登場 搭「藍皮解憂號」懷舊
記者古可絜／綜合報導 臺鐵公司與桃園市政府文化局合作「2025富岡鐵道藝術生活節」，昨日在富岡車站前廣場開幕，臺鐵特別與雄獅旅行社合作推出限定列車「藍皮解憂號青年日報 ・ 8 小時前
鐵道迷必追！富岡鐵道藝術生活節11/22起登場 搭藍皮解憂號、鐵道模型展、數位集章、市集、交通資訊一次看！
2025富岡鐵道藝術生活節將於11月22日至12月7日登場！今年以「懷舊時光」為策展主軸，活動延續去年廣受歡迎的「藍皮解憂號」觀光列車，並邀請藝文團體於EMU500列車演出列車移動劇場，不僅能搭乘藍皮解憂號列車、欣賞藝術展演，以及結合音樂、美食與手作的主題市集與街區演出，還可順道觀賞仙草花紫色花海、品嚐客家美食，感受鐵道與藝術的時光之旅。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前
「2025富岡鐵道藝術生活節」22日舉辦開幕活動，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政共同，從桃園火車站搭乘藍皮列車前往富岡火車站出席活動。卓榮泰說，推升內需是中央政府在後關稅時代最重要的目標，發展鐵道觀光，串連會展、國際會議、演唱會、國際體育賽事4種經濟，將是推升內需的重要一環。中時新聞網 ・ 14 小時前
卓榮泰：盼串聯台鐵觀光列車 推升內需、連結國際
（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園富岡鐵道藝術生活節今天開幕，行政院長卓榮泰出席時表示，希望串聯台鐵的觀光列車提升鐵道觀光量能、吸引國內外觀光客，推升內需和經濟成長外，也成為台灣跟國際連結的一部分。中央社 ・ 14 小時前
民眾黨立院黨團記者會 (圖)
行政院20日通過財劃法修正草案，將送立法院審議。民眾黨立法院黨團21日上午舉行「火車早就開走了，卓榮泰還在迷路」記者會，黨團總召黃國昌（右2）、幹事長陳昭姿（左3）與立委麥玉珍（左2）、黃珊珊（左）等人出席表達黨團立場。中央社 ・ 1 天前
桃園富岡鐵道藝術生活節開幕（2） (圖)
行政院長卓榮泰（左）22日下午在桃園市長張善政（右）陪同下，至楊梅出席富岡鐵道藝術生活節開幕活動。中央社 ・ 14 小時前
