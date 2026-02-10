影》富里站鐵軌旁驚現「移動草堆」草堆人遭逮恐噴5萬

台鐵東部幹線驚傳神祕客闖入軌道。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台鐵東部幹線驚傳神祕客闖入軌道！1名黎姓男子身披竹子在富里車站附近的鐵軌旁，遠看猶如一團移動草堆，引發台鐵司機員警戒減速慢行。影像流傳至網路後，網友紛紛笑稱是「外星人降臨」或是「軍隊在演習偽裝」。鐵路警察局花蓮分局獲報後立即出動，於現場將該名「草堆人」逮捕歸案，後續將依違反《鐵路法》裁罰。

鐵路警察局花蓮分局表示，玉里派出所於昨（9）日11時44分接獲通報，指稱富里車站旁有不明人士於軌道行走。由於該路段草木繁盛，司機員遠遠察覺草叢中有異樣動靜，為確保安全隨即減速慢行。員警到場後查獲該名黎姓男子，雖然外傳各種「偽裝」版本，但警方證實其為一般民眾非法闖入。

廣告 廣告

警方隨後將黎男帶回富里分駐所調查。儘管網友對其出沒在草叢的行徑充滿幽默聯想，甚至形容像是神祕部隊，但警方嚴正警告，此舉已嚴重影響鐵路安全。後續將依《鐵路法》第57條偵辦，黎男恐將面臨新台幣1萬元以上、5萬元以下的罰鍰。警方提醒，鐵軌區域危險重重，切勿因好奇擅入。

更多中時新聞網報導

高鐵北延 台鐵營收恐年少6億

出國帶回食品禁轉售 查獲最少罰3萬

替身拍戲重傷 勞動部認定《豆腐媽媽》違法開罰