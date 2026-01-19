影/寒假遇死劫！台中男大生「閃對向轎車」 騎車摔爆頭亡

台中霧峰區草湖路16日晚間6時許發生死亡車禍，一名曾姓男大生疑為了閃避對向跨越雙黃線的轎車不慎自摔，機車滑行數公尺，曾男緊急送醫後仍宣告不治。

男大生放寒假遇死劫。（圖／翻攝畫面）

經警方調查，當時50歲洪男駕駛自小客車沿峰堤路往中正路方向行駛，20歲曾男騎乘重機車沿峰堤路往乾溪東路方向行駛，自小客車有跨越雙黃線，機車騎士疑為閃避而自摔，送醫後因創傷性顱腦損傷，宣告不治。

現場畫面。（圖／警方提供）

據悉，曾姓男大生為南部的大學生，放寒假回台中烏日老家，怎料當晚行經該地發生憾事，詳細肇事原因仍待交大分析研判。

廣告 廣告

警方獲報到場後，對雙方進行酒測無飲酒情事，呼籲駕駛人，駕車時應隨時注意車前狀況，行經路口時應減速慢行，以確保自身及用路人安全。

車禍現場。（圖／警方提供）

延伸閱讀

行天宮徵才月薪4萬8網喊心動 過來人曝面試關卡

「黑白大廚」暴紅翻車！韓名廚自曝「曾三度酒駕」 拍片公開道歉

吃安眠藥後醒來躺在精神病院！他三度夢遊自行辦住院