影／寒冬助老刻不容緩 弘道志工為91歲獨居嬤大掃除添溫暖

▲弘道志工替阿喜阿嬤家的抽油煙機更換上新的防塵罩。（圖／弘道老人福利基金會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「足感謝ㄟ，沒恁幫忙一個人實在無法摒掃。」91歲獨居阿喜阿嬤看著上上下下，忙著清理紗窗、抽油煙機、吊扇等等的弘道志工們，感謝的說著。歲末年終之際，弘道老人福利基金會啟動了「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，募集除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年與全年關懷的服務經費，助老溫暖渡寒冬、溫馨好過年。

在長年服務的過程中，弘道看見許多高齡長輩或身障者受限於行動，難以完成一般人看似簡單的居家清掃，因此在歲末過年前的除舊佈新大掃除服務，透過年度居家環境健檢，協助長輩家中環境清潔與檢視用電安全、更換老舊延長線等等，讓長輩能安心入冬、減少家中髒亂影響長輩健康，以及無情火警帶來的遺憾。

▲弘道員林志工站出動在過年前到阿喜阿嬤家大掃除。（圖／弘道老人福利基金會提供）

今年91歲的阿喜阿嬤，是弘道員林志工站服務長達24年的獨居長者。早年因家庭變故獨自生活，所幸遇到善心鄰居提供閒置房屋，才得以安身。雖然體力逐年退化，仍習慣把家裡保持整潔，但吊扇、油煙機等高處清潔已愈來愈吃力。

自三年前起，弘道固定安排志工在年前協助阿嬤清掃。今年大掃除當天，志工分工合作，有人洗紗窗，有人擦吊扇，也細心檢查延長線、清理家中敬神角落。忙碌之餘，也陪著阿嬤翻看年輕時的老照片，聽她說往事，屋內洋溢著陣陣笑聲。

陪伴阿嬤24年的志工美珠姊說，「看著她從60多歲到現在，我也跟著變老了，每週關懷早已成了生活的一部分。」社工吳純寧則表示，寒冬助老不只是清掃，更是一份「有人陪伴、不孤單」的安心。

弘道老人福利基金會彰化服務處周雨潔處長表示，獨居弱勢長者們就像隱藏在社會角落的孤老人，你我習以為常的日常、溫飽與年節溫暖，對他們卻是難以達成的願望。許多獨居長輩雖努力維持生活，但不常主動提出需求，需要志工與社工細心觀察，並提供適時協助，尤其在寒冬期間，除了日常居家關懷，更會留意長輩的身體與情緒變化，透過電話問安、到宅陪伴或活動邀約，提供心理支持與溫暖，讓長輩在低溫季節中也能感受到被看見與關懷。

周雨潔處長指出，弘道關懷服務彰化1,050位獨居、弱勢失能長輩每到歲末寒冬皆會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，盼募集650萬助老服務經費，提供長者除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新等有年味服務，以及整年的關懷服務，邀請社會大眾及愛心企業、社團愛心響應寒冬助老，讓孤老不孤單！捐款800元助老送年菜或享圍爐餐，捐款1200元助老除舊佈新、辦年貨，捐款3000元助老全年關懷服務不間斷。

★弘道愛心專線：04-7331585

★郵政劃撥：2275-4331，戶名：財團法人弘道老人福利基金會

★弘道官網線上捐款：

https://hondao.tw/news251117e