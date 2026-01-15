影／寒冬圍爐千人饗宴 快樂天堂基金會疾呼愛心需要你一起來

▲寒冬圍爐千人饗宴將於1月25日在彰化縣社頭果菜市場舉辦，快樂天堂基金會董事長張雪如召開記者會疾呼愛心需要你一起來。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為關懷弱勢族群、傳遞年節溫暖，快樂天堂基金會將於1月25日在彰化縣社頭果菜市場舉辦第十二屆「寒冬圍爐、千人饗宴」公益活動，邀請低收入戶、貧困獨居長者、街友及邊緣戶等弱勢族群共聚圍爐，迎接農曆新年。活動預計席開300桌，招待約3,000人用餐，並動員近600位志工全程陪伴，讓寒冬多一分溫度。

快樂天堂基金會董事長張雪如表示，「寒冬圍爐、千人饗宴」已連續12年不曾中斷，每桌餐費約新台幣5,000元，並準備禮券、電視等摸彩品與大型紀念禮，所有經費皆來自社會大眾與企業善心捐助。她坦言，每一年籌募資源都相當不易，但只要想到弱勢朋友期待圍爐的眼神，就有繼續堅持的力量。

張雪如指出，快樂天堂基金會希望透過活動與募款記者會，號召更多社會力量加入，讓善的循環不因景氣或環境而中斷，「只要有人願意付出，寒冬就不會太冷。」

第十二屆「寒冬圍爐、千人饗宴」公益活動，員榮醫療體系率先認桌30桌，以實際行動支持公益，也為整場活動注入重要助力。快樂天堂基金會表示，企業與民間力量的參與，讓關懷不只停留在口號，而是化為一道道溫暖的年菜。

活動當天，近600位志工投入服務，從場地布置、引導入席、餐飲服務到席間陪伴，細心照顧每位受邀者。快樂天堂基金會強調，未來仍將持續秉持「陪伴弱勢、溫暖社會」的初衷，串聯更多資源，讓愛心在寒冬中持續發光。