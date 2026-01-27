影／寒士吃飽30公益行動 人安基金會彰化平安站籲社會響應

▲農曆新年將至，為讓清寒弱勢族群安心過好年，人安基金會彰化平安站將於2月2日起辦理「寒士吃飽30」公益行動，呼籲大眾於年節前夕伸出援手，為寒士送上實質支持與節慶祝福。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆新年將至，為讓清寒弱勢族群安心過好年，人安基金會彰化平安站將於2月2日起辦理「寒士吃飽30」公益行動，彰化地區預計發放425份尾牙關懷禮，除提供給服務個案外，也將走入街頭關懷無家者。為替活動暖身並號召社會響應，彰化平安站今（27）日於站內舉辦「寒士吃飽30」行前造勢記者會，邀請當地政商仕紳、民意代表及地方團體到場響應，呼籲大眾於年節前夕伸出援手，為寒士送上實質支持與節慶祝福。

活動現場與會來賓齊聲為寒士加油打氣，並特別以「寒士吃飽30」年禮菜色佈置圍爐餐桌，包括開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福運秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香與精選豬肉鬆，重現寒士圍坐共享年節溫暖的畫面，象徵活動最初的感動與陪伴意義，現場年節氛圍格外溫馨。但公益行動仍迫在眉梢，目前僅達四成，仍有超過半數經費亟需社會大眾共同支持。

▲彰化人大小事版主蔡坤翰與生活行動秘書王靜宜等人到場響應，呼籲大眾於年節前夕伸出援手，為寒士送上實質支持與節慶祝福。 （圖／記者林明佑翻攝）

彰化平安站站長游山河表示，人安基金會常年致力於關懷社會窮苦人，提供防飢、防病、防寒及就業輔導等服務。歲末年終，第36屆「寒士吃飽30」送禮到家活動緊鑼密鼓籌備中，將於農曆年前，為需要幫助的寒士，送上年禮與應急紅包，期盼社會各界攜手相助，認捐800元年禮及600元紅包一份，讓困境中的人們安心過好年。彰化平安站愛心專線：04-722-2812。劃撥帳號：22703614(戶名：人安基金會，備註：尾牙)。