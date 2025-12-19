(影) 實踐人自然和諧共處 《你知我行．里山倡議》繪本將赴日發行

[Newtalk新聞] 農業部農村及水土保持署今（19）日在台中市中央書局舉行《你知我行．里山倡議》繪本第二輯發表會。副署長蘇茂祥說，藉由手繪繪本將台灣農村實踐「人與自然和諧共處」的永續經驗，以更輕鬆、有溫度的方式推向國際，這次繪本有中、日及英文不同版本，下週並且要到東京誠品書店舉辦銷售發表會，目的就是要讓更多人透過社區居民的真實故事，全面領會里山倡議的永續精神。





副署長蘇茂祥說致時說，台灣自 2017 年正式加入 IPSI （里山倡議國際夥伴關係）會員以來，農村水保署便積極推動人與自然和諧共處的里山精神。面對里山倡議科學的「三摺法」理論，農村水保署承擔起「知識轉譯」的重任。將艱澀的學術案例化繁為簡，轉化為手繪繪本，大幅降低門檻，使不同年齡、國籍或專業背景的大眾，都能輕易理解並感受土地的溫暖與愛。這套繪本結合簡顯感性的文字、手感插畫美學，並以三語版本發行，期盼讀者透過社區居民的真實故事，全面領會里山倡議的永續精神。

這次 Part II 共有四大篇章。第一是《黑翅鳶之歌》：台中霧峰五福社區。黑翅鳶猛禽成為益全香米友善耕種的常客與品牌大使，印證良禽擇良田而棲的佳話。第二是《小白魚造大浪》：南投埔里一新社區。瀕臨消失的保育類小白魚，促使當地從茭白筍田開始轉型，興起一波波生態保育行動。





第三是《白石上岸．黑石下海》：澎湖湖東、紅羅社區。先民智慧利用海底的珊瑚礁石灰岩砌菜宅、玄武岩築石滬，演繹出人與環境和諧共處的獨特里山里海地景。今天的發表會現場，特別請到國小老師帶領小朋友透過讀繪本更加深入了解澎湖當地居民如何與大自然共同生存。第四是《穿越 100 分的橋》：新竹北埔南埔社區。典型客家聚落，歷經沒落後，以「稻浪、甘藷、柑橘、夕陽」相互輝映的黃金水鄉風貌，激發無比活力。





主辦單位表示，此次發表會設計了豐富多元的感官體驗，因應四個農村的物產特色進行食物設計與展演，將里山蘊藏的無限感動深植在味道裡，邀請了社區代表親自發言與說故事，分享最真實的實踐歷程。同時，也安排繪本說書人現場展開兼顧生產與生態永續的里山地景故事，讓與會者能從聽覺、味覺、視覺等多角度，全面感受里山倡議的生命力。

