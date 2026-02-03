影/寶可夢玩家「靖國神社」辦活動惹怒中方！帥化民：非常挑釁

中日關係緊張至今難解，日前傳出知名遊戲寶可夢玩家要在靖國神社辦活動，引發中方砲轟，退將帥化民直言此舉「非常挑釁」。

退將帥化民。（圖／翻攝《前進戰略高地》）

帥化民在中天節目《前進戰略高地》指出，「靖國神社裡供奉的不是單純戰死軍人，而是犯下南京大屠殺、人體實驗、死亡行軍的戰犯，這在中國與亞洲多國眼中，是無法接受的。」

他進一步分析，日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發兩國關係低迷以來，中方已就經濟、軍事與政治層面的多重施壓，但真正關鍵仍在美國，「日本卡在一個尷尬位置：如果台灣有事，美國不先出頭，日本自己出手，就等於單挑中國；但如果不出手，又怕被質疑背棄美日同盟。」

帥化民說，中國大陸將日本視為「潛在的美國棋子」，必須提前壓制，「第一島鏈裡，唯一對中國還有實質軍事干擾能力的就是日本。」相較之下，「台灣是引火點，菲律賓角色有限，韓國自顧不暇。」對於台灣角色，帥化民更顯悲觀，「台積電還沒搬完、軍火還在買、投資還在送，一旦利益收割完成，台灣的戰略價值是否還存在？」

