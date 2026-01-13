(影) 寶島歌王出新歌！睽違40年再推新作 林夕填詞唱出自由寓言

[Newtalk新聞] 「寶島歌王」楊烈睽違40年再度推出重磅新作。由印太戰略智庫策畫的全新單曲《自由路上》MV，今（13）日正式上線。該曲改編自日本已故音樂人谷村新司的經典作品《天狼》，並邀請香港「詞神」林夕重新填詞、金曲歌王荒山亮團隊操刀編曲，成為楊烈今年春天「自由之地」演唱會的主題歌曲。





《自由路上》MV採用最新AI技術製作，楊烈化身為內斂沉穩的日本武士，歷經「幻獅、影狼、鷹鳥」等神獸試煉，象徵自省、掙脫與意志的層層昇華。其中最受矚目的彩蛋，則是武士正面迎戰象徵猛獸的「熊貓」，顛覆外界對熊貓溫順的刻板印象，引發外界高度聯想與討論。

對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，熊貓雖然外表溫和，實則具有強烈攻擊性，這場對決所指向的，是獨裁與威脅，與追求自由意志之間的正面衝突。





導演在創作上刻意避開傳統武士片的敘事套路，將衝突轉化為內心層次與象徵語言，使MV不僅具備藝術敘事，也帶有鮮明的政治寓言意涵，自由從來不是抽象概念，而是在重重壓力下，仍選擇不退讓的意志展現。





談及這首作品，楊烈坦言，能重新詮釋谷村新司的《天狼》，本身就是一次跨世代、跨文化的致敬。他透露，在錄音室演唱時，數度情緒湧上，甚至眼眶泛紅。





楊烈說，林夕筆下的文字不只是歌詞，而是寫出這一代人走在追求自由、民主道路上的真實心聲。歌詞中如「腳鐐的傷，不輕言習慣」、「無理的存在，無力改變，也要抵抗」、「喜歡沉默，也喜歡歌唱，是你我平凡的願望」等句子，正是台灣人，以及香港人內心深處對自由與民主的共同信念。





楊烈也自今年3月起展開「自由之地」世界巡迴演唱會，從台北、台中、台南、高雄唱到日本，透過音樂傳達台灣的自由精神與土地情感。演唱會結合音樂、影像與歷史故事，並與新生代台語歌手鍾綺合作，展現世代交融、持續創新的音樂能量。

