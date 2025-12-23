影/專案小組公布張文郵局金流！「母給82萬」全買武器

張文隨機攻擊案目前相關細節持續抽絲剝繭，令外界最好奇的是，買武器、材料的錢究竟是誰給的，警方今（23日）再公布張文的郵局帳戶相關金流，細看匯款給他的就只有媽媽，合計給了82萬。

張文父母離開派出所。 （圖／中天新聞）

警方調查發現，張文在1年半前沒做保全後就失業至今零收入，張母疼兒子，私下瞞著丈夫平均每2、3個月就匯款3萬元給張文當生活費，北市刑大追查張文最常使用的帳戶是郵局的，發現張母自2023年底到今年10月，合計匯入的37萬元，加上2023年間給了一筆45萬，總金額達82萬元，豈料兒子幾乎把所有的錢都拿去買武器，外傳張文有打零工，不過這部分暫未獲警方證實。

更令人震驚的是，張文自去年4月起化名「張峰嚴」，在蝦皮等電商平台陸續購買煙霧彈、戰術背心、手套、防毒面罩等裝備。今年1月，他更以參加生存遊戲為由，花費4萬8千元購入一箱中國製煙霧彈。上個月又陸續採購酒精、打火機等犯案工具，警方也在他的租屋處查獲14把長短刀，其中3把長刀分別於去年4月、7月及今年1月，以2300元至2700元的價錢購買，10把短刀則是在去年4月分3次購買，每把平均價格約600多元，張母可能也沒想到，疼愛兒子的行為竟讓她在不知情的狀況下變成資助犯罪的幫兇，令人不勝唏噓。

張文自製的「混合汽油彈」。 （圖／警方提供）

張文上網購賣的煙霧彈。 （圖／警方提供）

警方查扣張文犯案用的兇刀「Toothpick Knife」。（圖／翻攝畫面）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

