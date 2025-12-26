(影) 專訪》小草女神降臨台中西屯 劉芩妤：在這裡要假裝「藍白不合」

[Newtalk新聞] 台灣民眾黨日前公布台中市議員第六選區（西屯區）確定提名有「小草女神」封號的劉芩妤，2024 年總統立委大選民眾黨在這裡拿到 25.37% 政黨票，因「藍白合」成功拉下民進黨的資深立委張廖萬堅。劉芩妤接受《Newtalk新頭殼》記者專訪表示，「議員選舉還是要靠自己，『藍白合』對我們沒太大的幫助。」





1991 年出生在雲林的劉芩妤，參與政治工作前曾是電商直播帶貨主播，因緣際會成為網路政論節目主持人，藉由工作更加認識當時的重要政治人物。她尤其認同前民眾黨主席柯文哲的理念，她說：「因為長期在台北市工作，就近觀察到，柯文哲的確是位言行一致的政治人物。」

「2024 年總統大選柯文哲落選了，我想要以繼續做政論節目的方式，讓阿伯的政治理念能延續下去，傳達給更多閱聽大眾；另一個方式就是投入選舉。」





個性雞婆愛講話 參選要為白營在地方發聲





「我的個性雞婆又愛講話，很喜歡跟鄉親交朋友，應該適合從政。」劉芩妤說：「議員的工作包羅萬象，大到提出好政策，小到為民眾解決民生問題，況且外界對民眾黨有些不了解，有些中央的議題，在台北以外的地區需要有自己的民代來說明，幫民眾解惑。」









劉芩妤說，並不是為了參選才來到台中；「我爸爸在台中工作十多年了，3 年多前我還沒接觸政治工作，爸爸跟我說在台中做電商直播也很有發展空間，我來看了以後，發現這裡市景規劃相當好，路也大條，尤其天氣更是比台北好，就決定搬過來。」





曾考慮在台北選 來台中要拚成立黨團





劉芩妤說，有意投入選舉、在決定選區時，的確曾考量要不要留在台北，台北認識民眾黨的人比較多，不過在和台中主委聊過後，我們都覺得台中真的很重要，台中市是全台人口第二多的城市，民眾黨已有兩席議員，再增加一席就可以成立黨團，「所以，我決定下來台中拚看看！」





「決定到台中，我就鎖定要在西屯選。」劉芩妤說，這裡是台中的政治及經濟中心，地理位置更是重要，民眾黨必須要在市中心搶下一席，再結合海線、山城及屯區的議員，未來在監督市政上更能全方位。」





《Newtalk新頭殼》記者問：「你難道不知道這裡的家族及地方勢力根深柢固，升格直轄市後的四屆市議員，不是家族交棒，就是派系傳承，完全沒第三勢力而且是純新人的空間？」





劉芩妤說：「當時想法可能比較天真一點點，決定的當下只是覺得很難選，選舉本來沒有好選的，大家都很難選、每個地方都難選啊！但自從實際開始跑以後，才真正體會到這裡的地方勢力這麼的盤根錯節。」





感受選民「蠢蠢欲動」 願意給新人機會





「其實覺得我現在的優勢是，選民會有『蠢蠢欲動』的感覺，像是上一屆參選人曾崇芳（無黨）加張仲翹（民眾黨）是 11,462 票，與吊車尾的張廖乃綸 11,560 票只差一點點，表示選民是願意改變的，讓第三勢力做做看，而我就站在這個風頭上。」









劉芩妤舉西屯選出的立委廖偉翔為例，雖然是政二代，但也因為廖偉翔本身很優秀，的確就是站在「選民想讓年輕人做做看」的風頭上，再加上「藍白合」的成功，讓廖偉翔成功當選。





談到這次市議員會不會有「藍白合」？劉芩妤說：「比較尷尬的是，立委是單一席次，我們只要不派人就會支持國民黨。而議員是多席次，這裡基本盤又是藍大於綠，『藍白合』其實在西屯是比較不佔優勢。說地更簡單一點，只要藍白陣營的候選人不要互相攻擊就好，真的很難去做到幫助彼此。我會開玩笑說，『現在就是假裝不要藍白合』！」





西屯就是藍歸藍、白歸白





劉芩妤說：「在西屯就是藍歸藍、白歸白，我能做的是讓更多的淺綠支持者願意投給我。而如果淺藍支持者想給年輕人機會，我將會是最好的選擇。」









劉芩妤加強市場掃街增加曝光度。圖：劉芩妤／提供





「我的第二大優勢是出身自媒體，講話的方式比較能讓民眾聽得下去，在網路上保持高聲量及高能見度，這四年來，西屯人口增加超過一萬人，不屬於地方派系、非藍非綠，尤其住在大樓的人我們打不進去，我會多利用站路口、掃街、掃市場、追垃圾車增加曝光，也透過影片散播在社群媒體，讓大家知道我的存在。」





三大願景：智慧、宜居、永續





談到對西屯的願景，劉芩妤說：「第一要解決交通問題，捷運建設要加速，大眾運輸網要健全，就算班次不能增加，至少一定要準點，不要再有幽靈公車。我致力於推動智慧交通配套與路網監控，讓交通不再塞到懷疑人生。」





劉芩妤說：「再來是宜居，推動更靈活的公共支持系統，包括推動多元社會住宅，完善彈性托育系統，以及優化長輩在地安老空間；我承諾將監督政府落實淨零轉型，讓空氣能放心吸，讓西屯不只是消費中心，更是每個人都能安心生活的幸福堡壘。」

