(影）對伊動武前兆! 上次攻擊前也這樣 以空中指揮所起飛 美軍撤離卡達

[Newtalk新聞] 根據《NBC News》、《阿拉伯電視台》報導，美國已開始自卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）撤離數百名美軍人員。該基地為美軍在中東地區規模最大的空軍基地，駐有約一萬名官兵。《阿拉伯電視台》報導指出，美軍人員正被轉移至中東其他軍事設施及當地飯店，以降低一旦美國對伊朗發動攻擊、引發伊朗報復時的人員風險。





美國方面尚未就相關行動發表正式說明，駐外單位也未對外評論。美國大使館拒絕置評，這通常意味著這不是演習。在去年 6 月對伊朗發動攻擊之前，美軍也採取了同樣的做法，先是悄悄撤軍，然後才對伊朗進行轟炸。

以色列政府專機錫安之翼空中指揮所。 圖 : 翻攝自騰訊網





《路透社》引述兩名歐洲官員說法指出，美國對伊朗進行軍事干預如今已被視為「幾乎不可避免」，且可能在未來 24 小時內發生。另據 3 名外交消息人士向《路透社》透露，部分美國人員已被告知須於今晚之前離開烏代德空軍基地。





X《OSINTtechnical》消息指出，隨著與伊朗爆發戰爭的威脅日益逼近，除美軍外，一些英國軍隊正在撤離位於卡達的烏代德空軍基地。據 X 《Visioner》消息，航空業同樣出現因應措施，德國漢莎航空集團（Lufthansa Group）已通知員工準備撤離以色列，並宣布自明日起取消相關航班。





據《阿拉伯電視台》報導，烏代德空軍基地曾在去年美國對伊朗核設施發動攻擊後，成為伊朗報復性打擊的目標之一。近期伊朗也曾警告波斯灣國家，若其本土遭到攻擊，美國在當地的軍事基地將被視為潛在打擊對象。





此外，X《作家崔成浩》消息指出，有空中指揮所之稱的以色列總理納坦雅胡的專機「錫安之翼」號，今日也自以色列起飛，並降落於希臘克里特島國際機場。

