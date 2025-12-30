影/對峙畫面曝光！陸海警艦艇摘下炮衣 閩南語喊話我海巡官兵

大陸29日展開「正義使命-2025」對台圍島軍演。配合本次軍演，大陸海警局東海分局29日宣布，福建海警組織艦艇編隊於台灣島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域展開綜合執法巡查。據大陸媒體公布的現場畫面顯示，福建海警艦艇與我海巡署船隻對峙航行，並以閩南語向我海巡官兵喊話，不遠處的台灣山脈清晰可見。

大陸媒體公布畫面顯示，大陸福建海警艦艇與我海巡署船隻對峙航行。（圖／翻攝微博「玉淵譚天」）

據大陸官媒央視旗下媒體帳號《玉淵譚天》29日晚間報導，福建海警組織艦艇編隊於台灣島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域展開綜合執法巡查。據了解，此次執法巡查，大陸海警所有艦艇炮衣都已摘除，這表示海警艦艇編隊已處於臨戰狀態，可隨時啟動防禦機制。

據報導發布的影片顯示，福建海警艦艇與我海巡署船隻對峙航行，並以閩南語向我海巡官兵喊話:「我是福建海警14609艦，這裡是中華人民共和國管轄海域，我艦正在依法巡邏管控，不要妨礙我執法公務。為台獨分子賣命，只有死路一條。」

從畫面中可見，大陸福建海警艦艇巡查期間，與台灣島同框，不遠處台灣山脈清晰可見。

