(影) 導彈大方送! 以色列給「刺客」、捷克交付「獨角鯨」力挺烏克蘭抗俄

X 推主「壞球時報」發布推文指出，當地時間 5 日，以色列援助的高精準度打擊武器「刺客導彈」被順利運抵烏克蘭，進一步強化了烏軍針對俄羅斯境內目標的打擊能力。「壞球時報」表示，「刺客導彈」是一款以精確度著稱的斬首利器，認為烏克蘭可能使用該款武器，讓俄羅斯總統普丁享受「導彈大餐」。

與此同時， X 推主「NSTRIKE」也發布推文補充稱，捷克人工智慧 ( AI ) 與國防技術公司「LPP」近期宣布，將向烏克蘭轉讓該公司研發的「獨角鯨」巡航導彈，並於 2026 年的 1 至 2 月份進行首批導彈的接收與實戰測試。「NSTRIKE」表示，根據 LPP 公布的資訊顯示，「獨角鯨」是一款射程約 680 公里的巡航導彈，推測 LPP 希望透過援助烏克蘭的機會，測試自家產品的實際效能。





義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。 圖：翻攝自 X





另外，X 推主「Visegrad24」也指出，由於俄羅斯近幾個月頻繁使用遠程武器打擊烏克蘭的基礎能源設施，義大利總理喬治亞．梅洛尼 ( Giorgia Meloni ) 於當地時間 8 日與烏克蘭總統澤連斯基進行通話，並承諾將向烏克蘭提供大量發電機援助，協助烏克蘭抵禦俄軍對基礎能源設施的打擊。





除了積極向烏克蘭提供援助外，許多歐洲國家也陸續強化自身的軍事實力，應對未來可能與俄羅斯爆發的衝突。X 推主「Visioner」稱，一份針對波蘭公民的最新民調結果顯示，有 59.4% 的波蘭民眾認為應該恢復強制兵役制，為美國逐漸降低對歐洲國家的支持進行事前準備。





波蘭積極準備面對俄國的可能進攻，圖為波蘭的北約坦克。 圖：翻攝自 騰訊網 真知見





「Visioner」表示，波蘭民眾針對地區形勢的擔憂近期出現大幅上升的趨勢，「 10 月底進行的民調結果顯示，支持恢復強制兵役制的波蘭民眾占比不到 40% ，但一個多月過去後，數據成長幅度就超過 50% 」。





「Visioner」也透過另一篇推文指出，英國皇家海軍近期決定引入由德國國防公司「赫爾辛」研發的 SG-1 「深海巨龍」( Fathom ) 水下滑翔機執行「深海探測」任務，應對俄羅斯潛艇與合作者可能帶來的潛在威脅。「Visioner」稱，目前英國皇家海軍正在針對「深海巨龍」進行測試，希望將該款水下滑翔機與其他水下無人機、海軍艦艇以及巡邏機組成「大西洋堡壘」防禦網路，保護英國的重要海底基礎設施。

