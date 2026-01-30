影/小六女童畢旅背包手機遇竊 高雄警抓小偷尋回財物

北部一名國小六年級女學生近日跟隨老師、同學到高雄畢業旅行，不料在真愛路旁輕軌橋下遺失背包及手機，轄區員警獲報後，立即展開協尋，於2小時內逮獲43歲竊嫌。

北部畢旅團來高雄，一名女童錢包被竊走。（圖／警方提供）

鹽埕分局五福四路派出所員警於28日9時許接獲一名國小六年級女學生報案，稱其背包及手機在鹽埕區真愛路旁輕軌橋下遺失，請求警方協助。員警到場立即展開協尋，於2小時內發現陳姓竊嫌（43歲），並順利尋回失物。

經了解，該名女學生與老師及同學從新北市南下畢業旅行，當時女學生於8時20分許將背包（內有零錢包）及手機放在真愛路旁輕軌橋下，在附近與師生互動遊戲，不久後返回時發現背包及手機不翼而飛，趕緊報警求助。

廣告 廣告

警方調閱沿線監視器畫面，迅速鎖定陳姓竊嫌身分。（圖／警方提供）

警方隨即調閱沿線監視器畫面，迅速鎖定陳姓竊嫌身分，員警最後於兩小時內於鹽埕區府北路尋回背包及手機，並通知陳姓男子到案說明，全案詢後依竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。事後警方通知學生及老師領回失物，對於警方積極協助深表感謝與肯定。

延伸閱讀

新竹停車格小到離譜！網笑「貢丸專用」 交通處認廠商疏失

美參院兩黨就撥款案達協議 川普表態支持…政府仍可能短暫關門

北捷春節不打烊！ 全線列車改採「假日班距」服務