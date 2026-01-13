影/小港曳引車一個過彎「吃掉」公車頭全撞爛 幸無人傷

高雄訊 — 今（13）日中午13時05分左右，高雄市小港區中安路與高鳳路口發生交通事故，警方迅速到場處理，並恢復交通秩序。所幸，雙方駕駛均未受傷，酒測值皆為0。

車禍畫面。（圖／警方提供）

小港分局表示，事故由黃姓男子（50歲）駕駛營業曳引車沿中安路西向東行駛，欲右轉高鳳路時，疑因未保持安全車距，其右側板台不慎與同向行駛、右轉高鳳路的陳姓男子（49歲）駕駛自大客車的左前車頭發生擦撞。公車前方擋風玻璃破裂、前保險桿受損，所幸公車當時無乘客，雙方駕駛均未受傷，酒測值皆為0。

廣告 廣告

車禍畫面。（圖／警方提供）

警方立即在現場進行交通管制與疏導，並完成事故現場測繪，於13時53分排除道路障礙，恢復通行。詳細肇事原因仍待市警局交通警察大隊進一步研判。

警方指揮交通。（圖／警方提供）

小港分局提醒，大型車在轉彎時應特別注意內輪差，其他駕駛則應避開大型車的左右側，以確保行車安全。

延伸閱讀

懷孕3次都流產...她崩潰想放棄！免疫治療助圓生子夢

合歡山道路恐結冰！台14甲線17時起封路 武嶺至松雪樓禁行

吃了4種口服藥都無效！76歲糖友靠「瘦瘦針」穩定血糖