影/小港機場逮人體運毒 2泰女私密處藏市值830萬海洛因

海巡署偵防分署台中查緝隊於今年9月，在高雄小港機場查獲2名泰國籍女子，以私密處夾帶及口服吞食方式走私第一級毒品海洛因，共計115顆、總重約664公克，初估市值約830萬元，可供2萬5千名毒蟲吸食。全案依違反《毒品危害防制條例》移送彰化地檢署偵辦，檢方已於10月底起訴。

海巡署偵防分署台中查緝隊在高雄小港機場查獲兩名泰籍女子走私毒品，兩人竟把海洛因藏在私密處。（圖／海巡署偵防分署台中查緝隊提供）

台中查緝隊副隊長賴威翔表示，今年8月初接獲情資，台灣與泰國地區跨國運毒集團合作，以人體運送毒品，隨即報請彰化地檢署指揮偵辦。專案小組掌握30歲A女及38歲R女，於9月7日抵台航班動態後，提前至小港機場規畫查緝部署，成功攔截2人。訊問期間A女向翻譯人員透露，自己體內暗藏50顆海洛因，專案小組當場驚呆，隨即指示趕快連絡醫院急診室。

根據了解，該販毒集團以免費招待至國外旅遊、提供住宿及所有在台消費為由，吸引外國籍年輕女子以人體夾帶走私毒品來台。運毒集團以高額酬勞利誘後，將海洛因毒品分裝成可供吞食的橢圓形顆粒、方便塞入私密處的長條狀，再以保險套或乳膠膜等耐腐蝕性及防水的外袋包裹，提供運毒犯嫌以口服吞食及塞入肛門等方式，將毒品夾藏體內企圖規避安檢。

海巡署指出，兩名女子在曼谷透過吞食跟塞肛門方式藏毒，她們要清楚記得數字，抵台後要儘快排出毒品，一顆都不能少，A女人體挾帶加吞食計54顆、390.93公克海洛因毒品；R女體內則有61顆、273.07公克海洛因毒品。兩人在小港醫院透過灌腸跟吞瀉藥方式，前後排泄10多次，數量一度短少，大家都很緊張，當排泄出最後一顆時，共耗時10多小時，順利取出所有毒品，眾人鬆了一口氣。

2女向查緝人員透露，是在泰國曼谷由不知名的泰國人士介紹安排至台灣旅遊，出發前該泰國人給2人各1000美金，並告知入境台灣離開機場後，將會有人打電話聯繫，屆時再約見面交付毒品，A、R女可在分別領取12萬及8萬元報酬。

海巡署也指出，走私的海洛因毒品經鑑驗純度為79％，萬一保險套不慎破裂，毒品被人體吸收，會當場斃命。2女雖然都宣稱是第一次攜帶毒品入境，但兩人面對重刑審判，恐在台服刑10年以上才能返鄉，檢警將持續溯源偵辦查緝在逃犯嫌。

