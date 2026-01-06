(影) 小米「丟輪保車」特技? 一系列車禍後車輪脫落被嘲諷 雷軍竟這樣說.....

[Newtalk新聞] 中國政府近年持續推動電動車相關產業的發展，許多中國民眾也積極支持國產品牌電動車，並將其視為「民族自信」的一環，但中國製電動車的安全性與品質也長期受到許多網友的質疑。針對近期發生的一系列「車輪脫落」事故，小米集團創始人兼 CEO 雷軍發布直播澄清，強調其下汽車產品有著「丟輪保車」的安全策略，誇張的言論也引發大量網友留言嘲諷。





X 推主「李老師不是你老師」指出，當地時間 10 月 17 日上午 7 點，位於湖北省武漢市的車谷大道公路發生了一起車禍事故，一輛小米的 SU7 在左前輪撞倒到路中央的護欄後，直衝對向車道，並與一輛貨車發生碰撞。隨後，該輛 SU7 的左前輪車軸斷裂，輪胎獨自聳立在車禍現場約 10 公尺外的道路上。

針對「車輪脫落」可能導致的安全隱患，雷軍於當地時間 3 日舉行「拆車直播」活動，強調小米汽車採用「丟輪保車」的預設安全策略，否定汽車車輪脫落與生產品質不良有關。雷軍宣稱，「丟輪保車」是在發生特定碰撞事故時，以「借力卸力」的方式，躲開可能造成嚴重破壞的衝撞角度，進而保護駕駛人與乘客的生命安全。





然而，雷軍的澄清言論並未得到網友們的認同。有網友諷刺地表示，小米未來可以在設計上取消汽車的剎車踏板，「不能剎車，駕駛就不敢開得太快，進而減少車禍事故的發生機率」。另外有網友指出，按照雷軍的邏輯，人在發生事故後截肢腿部，就應該被稱為「丟腿保命」。





還有網友提出質疑，認為「丟輪保車」不但可能無法保護車內駕駛、乘客的安全，被捨棄的輪胎更可能引發後續的事故，批評相關設計完全沒有考慮過可能造成的風險，「智商 80 以上的人都不會相信這個解釋」。





但也有網友配合雷軍的澄清口徑，宣稱已被中資收購的「富豪汽車」( Volvo ) 先前就曾推出過類似的設計。然而，相關言論也遭到其他網友反駁，強調小米生產的汽車並沒有實現「將車輪向外拋出、防止侵入車內」的效果，「 Volvo 的實驗影片完全呈現了該項特徵，小米的就像是車輪因碰撞而掉落」。

