（影）小草女神降臨台中西屯 劉芩妤登記參加黨內初選

[Newtalk新聞] 有「小草女神」封號的民眾黨《民眾之聲》主持人劉芩妤，今（9）日完成黨台中市西屯市議員黨內初選登記，她在現場喊出「智慧西屯、宜居西屯、永續西屯」三大願景，誓言要在這場艱困戰役中，為民眾黨在台中市議會拼出成立黨團的關鍵拼圖。





台中市西屯區有五席市議員，2022年時民眾黨提名當時的黨部主委張仲翹參加，得票率3.76%。目前五席市議員中國民黨三席、民進黨兩席。2024年立委選舉這裡也是藍白合示範區之一，國民黨廖偉翔獲民眾黨支持打敗老將張廖萬堅。這次民眾黨確定會提名一席，目前也是以劉芩妤最被看好，地方上並且傳出民眾希望廖偉翔的母親、資深市議員黃馨慧能禮讓，繼續成就「藍白合」，但黃馨慧已經做好要拚連任的打算，劉芩妤的參選，頓時西屯選區成為超級戰區。

廣告 廣告





面對挑戰，劉芩妤表示：「我知道西屯很難選，但正因為艱難，才更需要有人挺身而出。」她強調，民眾黨要在中台灣發揮實質影響力，目標絕不僅是單點突破，而是要達成「成立議會黨團」的戰略目標。她願意扛起開拓者的責任，在這個指標性選區，證明中間選民的力量足以撼動傳統板塊。





「越艱難的時候，越需要善念；改變成真，持續發生。」劉芩妤引用創黨主席柯文哲的信念，強調參選初衷。她表示，過去幾年看著前主席柯文哲、現任主席黃國昌與黨內夥伴在風雨中前行，讓她深刻體會到政治的核心應回歸「以民眾為本」。





劉芩妤提到，在擔任主持人的過程中，她學會了「傾聽」與「轉譯」，能將複雜的政策轉化為民眾聽得懂的語言。此次參選，就是為了實踐理念，證明素人參政也能用專業與熱忱，改變傳統的藍綠版圖。





針對西屯區的未來，劉芩妤提出「西屯十力」政策藍圖，並歸納為三大核心願景：





一、【智慧西屯】：強化移動力與安全力 致力於推動智慧交通配套與路網監控，讓交通不再塞到懷疑人生，提升通勤的「移動力」。同時透過科技執法與環境智慧照明，守護路口與校園，讓市民走在路上不用提心吊膽，補足市民所需的「安全力」。





二、【宜居西屯】：落實居住、育兒、樂齡、平權與教育力 西屯要成為青壯世代最強的後盾。主張推動更靈活的公共支持系統，包含推動多元社會住宅以落實「居住力」、完善彈性托育提升「育兒力」、優化長輩在地安老空間強化「樂齡力」，並確保女性與孩子能在公平環境下成長，實踐「平權力」與「教育力」。





三、【永續西屯】：守護呼吸、職安與幸福力 繁榮必須伴隨著永續。劉芩妤承諾將監督政府落實淨零轉型，讓空氣能放心吸，找回「呼吸力」；同時重視基層勞工權益與職場安全，捍衛「職安力」。讓西屯不只是消費中心，更是每個人都能安心生活的堡壘，創造真正的「幸福力」。





劉芩妤最後強調，她參選的初衷很單純，就是希望讓「理性、務實、科學」的力量進入市議會。她將發揮主持人擅長的溝通能力，成為市府與市民之間最通暢的橋樑，讓西屯區成為一座智慧、宜居且永續的幸福城市。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）鳳凰城颳「台」風 台積社區半年完售 知名品牌搶進布局

2026宜蘭縣長「藍白合」？陳琬惠：盼明年農曆過年前確定 我是最大公約數