影/小貓熊要來了？林奕華：明天雙城論壇有新亮點

台北與上海去年底在雙城論壇簽署《小貓熊物種交流合作備忘錄》，將以黑腳企鵝交換上海動物園的小貓熊。對此，台北副市長林奕華今日代表台北市長蔣萬安率團出訪上海，今晚受訪賣關子表示「明天就會有新亮點」。

林奕華今日代表台北市長蔣萬安率團出訪上海。（圖/台北市府提供）

台北上海雙城論壇今天（27日）於上海登場，去年兩邊簽訂合作備忘錄（MOU），台北市立動物園將以黑腳企鵝和上海動物園交換小貓熊，目前進度受到外界關注。

台北與上海去年底在雙城論壇簽署《小貓熊物種交流合作備忘錄》，將以黑腳企鵝交換上海動物園的小貓熊。（圖取自台北市動物園臉書粉專）

對此，台北市立動物園24日表示，目前個體都已選好，合作協議也都簽完，只是差雙方談妥檢疫文件，會持續與上海方協商，最快有望小貓熊在明年2月順利落地台北。

廣告 廣告

而林奕華今晚受訪時賣關子強調，明天主論壇會有新亮點，其實小貓熊跟黑腳企鵝的交換在之前兩個動物園就有相關交流，那去年簽了MOU，而在明天主論壇部分，她想蔣萬安會來說接下來兩市的合作。

延伸閱讀

喊話蔣萬安雙城論壇反應解放軍機繞台 他一句話反擊梁文傑

低溫一波波來襲！國健署「護心3式」：提高警覺、加強保暖

駕車撞毀27輛機車逃逸！中壢22歲男恐被罰3000、吊扣駕照